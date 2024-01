Finske Kerttu Niskanen stakk av med seieren, men svært tøffe forhold preget rennet under kvinnenes jaktstart i Tour de Ski.

En av de som tydde til uvanlige metoder for å hjelpe sine utøvere, var den tyske landslagssjefen Peter Schlikenrieder.

Landslagssjefen la ut en ski på tvers av løypa for å fjerne snøkladder under de tyske skiene. Det førte til at Schlikenrieder mistet akkrediteringen og er kastet ut av årets Tour de Ski.

– Reglene sier at det ikke er lov. Det er trenerens feil, meg, så de har sanksjonert meg ved å ta bort akkrediteringen min, bekrefter han til NRK.

– Jeg kan ikke trene laget før etter touren. Juryen sa at det aldri skal skje og ila oss en bot på 1000 franc. Det er tungt for det tyske laget, men jeg aksepterer det. Det er min feil, fortsetter Schlikenrieder.

Peter Schlikenrieder blir ikke lenger å se som tysk langrennssjef i årets Tour de Ski.

Renndirektør Michael Lamplot sier til NRK at de hadde en høring med Schlikenrieder og et par av utøverne om hva som skjedde.

– Vi valgte å ikke straffe noen av utøverne fordi det ifølge dem ikke var planen at treneren skulle gjøre det. Det var treneren alene som stod bak dette, sier han.

Lamplot er overrasket over at Schlikenrieder sier han ikke visste om regelen.

– Den har vært der i mange år. Det faktum at utøverne ikke kan få noen ekstern hjelp underveis i løpet er en av de viktigste reglene i langrennssporten.

Norges landslagssjef reagerer

– Det hjalp litt å få hjelp. Det var så mye snø under skiene at jeg hadde like mye snø under skiene to meter seinere, sier tyske Victoria Carl til NRK.

Norges landslagssjef, Ulf Morten Aune, synes ikke noe om tyskernes «triks».

– Jeg har ikke sett det selv, men vi har andre som har stått veldig nært. Vi har folk på stadion som har sjekket med juryen, som sa at det må vi ikke finne på å gjøre. Det er ikke tillatt, sier Aune til NRK.

– Det Schlikenrieder har gjort er ulovlig, mener dere?

– Reglene mener i hvert fall det. Så får juryen bestemme hva de vil gjøre med det, sier han videre.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad bekrefter at de hørte med juryen.

– Vi hadde gjort det hvis det var lov. Vi så det lugget for Heidi (Weng).

Også den svenske langrennsløperen Emma Ribom reagerer.

– Det bør få en konsekvenser. Om noen har fått hjelp til å fjerne snøen under skiene, synes jeg det er merkelig, sier hun.

Landslagsvenninnen Moa Ilar fikk med seg episoden.

– Det var totalt kaos fra start til mål. Det var folk som sto overalt og kastet ut ski i sporet.

Kerttu Niskanen seiret på torsdagens 20 kilometer og tok sin andre seier i årets tour, i et renn som kommer til å huskes for det tøffe føret. Foto: AFP

– Sportslig sett en fiasko

– Det er nærmest en parodi, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn om de tøffe forholdene i Davos.

Tett snøvær gjorde det svært vanskelig å gå alene i front på kvinnenes 20 kilometer jaktstart torsdag.

– Sportslig sett er dette en fiasko med tanke på snøværet. Jaktstarter er veldig avhengig av været, og med det snøværet som er nå er det bare å innstille seg på å ikke bruke for mye krefter. Det er bare å roe ned foran.

Det sa Bjørn videre etter å ha sett at hele feltet samle seg etter kun ni minutter av rennet.

Diggins og Carl sliter med luggete ski og faller på kvinnenes 20 kilometer under Tour de Ski. Du trenger javascript for å se video. Diggins og Carl sliter med luggete ski og faller på kvinnenes 20 kilometer under Tour de Ski.

TV2s langrennsekspert Petter Skinstad var heller ikke imponert over at jaktstarten kjapt lignet en fellesstart og skrev følgende på X:

– Er jo ikke i nærheten av rettferdig, på noen måte, men det er et nydelig kaos i Davos nå!

Fall for sammenlagtlederen

Jaktstarten, som var kvinnenes femte renn i Tour de Ski 2023/24, tok utgangspunkt i resultatene etter onsdagens sprint.

Linn Svahn gikk først ut i snøværet, etterfulgt av Jessie Diggins og Maja Dahlqvist, henholdsvis 15 sekunder og 16 sekunder bak.

Mathilde Myhrvold var Norges første kvinne ut fra start - 20 sekunder bak Linn Svahn.

Svenske Linn Svahn gikk først ut etter seieren på onsdagens sprint. Foto: AFP

Det var likevel ikke noen fordel å gå ut først. Noe herrenes landslagstrener, Erik Myhr Nossum, påpekte i intervju med NRK.

– Nå er det tungt å gå først. Du må være brøytebil, sa Nossum.

– Du blir nesten straffet for å ha gjort en god sprint i går, sa Bjørn.

De tøffe forholdene ga også et par knall og fall. Både tourens sammenlagtleder, amerikanske Jessie Diggins, og tyske Victoria Carl, gikk på trynet tidlig i løpet.

Mens Carl fikk en stor luke til hovedfeltet etter fallet og på mange måter gikk seg ut av kampen om sammenlagtseieren, preget ikke fallet Diggins i stor grad.

Carl var tydelig misfornøyd etter løpet.

Rasende Carl stikker av Du trenger javascript for å se video.

Niskanen seiret

Finske Kerttu Niskanen stakk av med seieren i Sveits, etterfulgt av amerikanske Rosie Brennan (2. plass) og Diggins (3. plass).

– Det var et spesielt løp med et vanskelig vær, sier Niskanen til Viaplay etter rennet.

Heidi Weng ble beste norske på 6. plass, mens Margrethe Bergane fulgte som nest beste norske på plassen bak.

Heidi Weng under 20 kilometeren i Davos. Foto: NTB

Svenskene Jonna Sundling og Frida Karlsson splittet de amerikanske og norske jentene med henholdsvis 4.- og 5. plass.

Jessie Diggins endte dermed opp som den store vinneren i dag og beholder sin ledelse i sammendraget - 44 sekunder for Niskanen.

Heidi Weng er beste norske sammenlagt, med 4. plass og 57 sekunder opp til Diggins når to renn gjenstår.