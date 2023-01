– Han har imponert stort i løypa i vinter. Det er på det aller høyeste nivå, også i langrennssammenheng, sier Torgeir Bjørn, NRKs langrennsekspert, om Johannes Thingnes Bøs prestasjoner.

Stryningen er tilsynelatende uslåelig i verdenscupen i skiskyting, spesielt i skisporet. Det har også gitt ham beste langrennstid gang på gang, som under den 10 kilometer lange sprinten i Anterselva forrige uke. Der hadde han beste langrennstid, 41,4 sekunder foran Martin Ponsiluoma.

Nå leker flere i skiskyttersirkuset seg med tanken om Bø på startstreken i langrenn.

Flere skiskyttere har tidligere stilt til start i både verdenscup og VM i langrenn med god suksess. Ole Einar Bjørndalen og Ronny Hafsås har begge en verdenscupseier i langrenn, mens Lars Berger tok VM-gull i langrenn på 15 kilometer i 2007.

DOMINERER: Johannes Thingnes Bø er overlegen i verdenscupen i skiskyting denne sesongen. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

– Johannes er på høyde med (Ole Einar) Bjørndalen og (Lars) Berger, sier Bjørn og legger til:

– Det som er spesielt er at de var litt langrennstyper, som lærte seg å skyte. De kunne like godt satset på langrenn. Johannes er mer en ren og komplett skiskytter i utgangspunktet.

– Vi har snakket om det

Landslagskollega Johannes Dale avslører overfor NRK at det har vært tema rundt middagsbordet hva lagets ener kunne fått til i spesiallangrenn.

– Det hadde vært gøy å se hva det Johannes går nå hadde holdt til. Jeg skjønner ikke annet enn at det hadde holdt veldig bra. Jeg skal ikke si at han hadde vunnet alt i langrenn, men det er veldig fristende å tenke den tanken, innrømmer Dale.

Vetle Sjåstad Christiansen er en av de som har vært nærmest Thingnes Bø i løypa denne sesongen.

– At Johannes går fort er vel det minst overraskende for tiden. Han er helt unik.

– Burde han bytte til langrenn?

– Vi har snakket litt om det. På en 10 kilometer med det tempoet han har nå, så tror jeg han hadde hevda seg høyt.

Lagkameraten tror verdenscuplederen hadde slitt med de beste norske distanseløperne.

– Jeg tror Harald (Østberg Amundsen), (Hans Christer) Holund og Simen (Hegstad Krüger) ville vært hakket hvassere på en 15 kilometer, men med toppfarten Johannes klarer å holde på en 10 kilometer hadde han vært, ikke suveren, men oppe og kjempet i toppen, mener Christiansen.

SIKRE: Lagkameratene til Johannes Thingnes Bø (i front) tror verdenscuplederen ville hevdet seg også uten børsa på ryggen. Bak fra venstre: Tarjei Bø, Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Storebror Tarjei Bø påpeker at langrennslandslaget ikke lenger trenger skiskytterhjelp på den måten de gjorde da Lars Berger og Ole Einar Bjørndalen herjet i løypa.

– Det hadde vært veldig kult å se ham i langrenn nå, ikke minst nå som de har begynt å gå 10 kilometer i stedet for 15. Det tror jeg hadde passet ham utmerket, sier Bø.

– Jeg tror han hadde hevdet seg veldig bra, sier han, og tar av seg hatten for det broren driver med.

Topp seks

NRK-ekspert Bjørn er enig med storebror Bø om at 10 kilometer er en fordel for Thingnes Bø.

– Jeg er ganske trygg på at så fort han går i vinter, så ville han vært helt oppe i tetsjiktet. Jeg tror ha ville gått inn blant de seks beste i verdenscupen, sier Bjørn.

Han tror derimot lagkameratene og han selv må vente lenge og kanskje for alltid før de får se Bø i et langrenn.

– Jeg skjønner jo at lagkameratene gjerne ville likt å se han gå langrenn, da hadde de sluppet han i et par konkurranser, legger Bjørn til med et glimt i øyet.

Les også: Konkurrenter ut mot Thingnes Bøs hysjing: – Det er unødvendig

Selv har Thingnes Bø ingen planer om å prøve seg i spesiallangrenn.

– Det går unna i sporet om dagen, og det hadde vært gøy å se hva det holdt til, men jeg kommer nok aldri til å stille på start i et langrenn og være like godt forberedt som jeg er til verdenscup (i skiskyting). Og da er det på mange måter ikke vits å prøve seg engang, sier han da NRK spør han om mulighetene.

Thingnes Bø tok sølv på 10 kilometer i junior-NM i 2012, men har ikke stilt i et spesiallangrenn siden han ble nummer 63 i den nasjonale åpningen på Beitostølen høsten 2014.

Verdenscuplederen forteller at det eneste målet hans er å bli best mulig i skiskyting.

– Spesiallangrenn er nok noe jeg kunne behersket ved gitt trening og en satsing mot det, men slik mine kunnskaper er på ski så er det start og stopp med skyting i midten det jeg behersker best.

– Sjåstad Christiansen tror du kunne hevdet deg?

– Det er bare spekulasjoner. Det tror jeg vi dessverre aldri får vite.