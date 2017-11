Tore Reginiussen ble årets spiller – fikk feil pris

Reginiussen var nominert sammen med Nicklas Bendtner (Rosenborg), Ohi Omoijuanfo (Stabæk) og Björn Bergmann Sigurdarson (Molde). De tre spissene nådde ikke opp mot Reginiussen, som stolt mottok prisen.

– Jeg er utrolig stolt. Dette henger utrolig høyt. Prisen er en stor anerkjennelse. Det har vært en sesong over all forventning, sier Reginiussen til NRK.

Reginiussen: – Jeg er ingen gudbenådet fotballspiller

Reginiussen spilte 25 eliteseriekamper og scoret to mål, men får prisen for de defensive bidragene.

– Jeg er ingen gudbenådet fotballspiller, men gir alltid maks innsats, sier finnmarkingen med et stort smil.

– Hvordan skal det feires?

– Vi feiret relativt bra i går, så jeg tror vi tok den på forskudd. Det har blitt litt i det meste laget, og enda blir det en eller to til før vi er ferdige, sier han.

Problemet var bare at han fikk feil pris. Årets spiller i eliteserien og 1. divisjon ble kåret samtidig. Reginiussen fikk prisen for årets spiller i 1. divisjon.

Ved siden av sto Kristian Fardal Opseth med prisen for eliteseriens beste spiller. Han bøttet inn 28 mål i 1.- divisjon. Bodø/Glimt-spilleren innrømmet at han var forberedt på at det skulle bli pris.

– Jeg er ekstremt takknemlig. Dette var utrolig kjekt, sier Opseth.

ÅRETS SPILLER: Tore Reginiussen (nummer to fra venstre) med trofeet for årets spiller i 1. divisjon. Til venstre står Kristian Fardal Opseth med Reginiussens pris. Til høyre Åge Hareide og programleder Carsten Skjelbreid. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Alle gode ting er tre for Kåre

Kåre Ingebrigtsen har vært nominert til prisen som årets trener de to siste årene, men har blitt slått av Bob Bradley (2015) og Lars Arne Nilsen i fjor.

I år var han nominert sammen med blant andre Christian Michelsen (Kristiansund) og Geir Bakke i Sarpsborg 08, og i 2017 ble det endelig pris på Ingebrigtsen.

ENDELIG!: Kåre Ingebrigtsen med beviset om at han er årets trener i 2017. Aasmund Bjørkan ble årets trener i 1. divisjon. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Jeg føler at vi har fortjent den nå. Å slå Ajax i to kamper på rad og suksess i Europa var viktig for denne prisen, sier Ingebrigtsen til NRK.

Fotballekspert Lars Tjærnås var ikke enig med juryen.

