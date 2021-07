Tore Navrestad ute av OL

Dansk OL-leder i tårer

Den danske seileren Anne-Marie Rindom ledet OL-seilingen i laser radial klart før siste seilas.



Rett før starten fikk hun et gult flagg for en manøver med roret. Hun fikk en straff og seilet bort fra startområdet. Dansken startet likevel seilasen, til tross for at hun var diskvalifisert fra den. Først litt ut i seilasen, snudde dansken, før hun knakk sammen i tårer i båten.



I seiling kan du normalt stryke ditt dårligste resultat etter ti seilaser, men akkurat denne typen straff var det usikkert om man kan stryke. Det danske gullhåpet fryktet derfor at gullmuligheten røk. Danske DR melder nå at de har fått bekreftet at dansken kan stryke denne øvelsen, og dermed vil hun lede før den avgjørende medaljeseilasen.