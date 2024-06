Tordner mot engelsk presse etter Saka-forsider

– Nå mer enn noensinne, la oss støtte disse unge menneskene. Vi kan alle se hva som skjer og hvem som blir gjort til syndebukker for nederlaget, skriver Ian Wright på sosiale medier.

Den tidligere England- og Arsenal-profilen er en av flere som har gått hardt ut mot tabloidene på balløya etter at det engelske landslaget gikk på et sjokktap mot Island i siste oppkjøringskamp til EM.

ARSENAL-PROFIL: Tidligere storspiller Ian Wright. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Etter kampen brukte medier som Daily Star og The Sun bilder av Bukayo Saka på sine forsider selv om han ble byttet inn 25 minutter før slutt. Da hadde allerede Island gått opp i ledelsen.

BBC skriver i en artikkel at også de brukte et hovedbilde av 22-åringen under sin liveoppdatering av kampen.

Kritikerne mener at svarte spillere, som Saka, ofte fronter tap og fiaskoer i pressen. Dette er et tema som har vært oppe til diskusjon en rekke gange tidligere i Storbritannia.

– Vi kommer til å få et drøss med forklaringer og rettferdiggjørelser, men de som bestemmer hvem som havner på forsiden, vet hva de gjør. La oss holde fokuset vårt på å gi disse spillerne ren kjærlighet og støtte gjennom hele turneringen, skriver han videre.

Fotball-EM starter på fredag. Kampen mellom Tyskland og Skottland kan du se på TV 2 og høre på NRK Sport.

Foto: Faksimiler: Daily Star / The Sun

– Må holde engelske mediebransjen ansvarlig

Formel 1-stjernen Lewis Hamilton har i lang tid vært en tydelig stemme i kampen mot rasisme. Han gikk nylig ut på historiefunksjonen til Instagram og krevde at britisk mediebransje må ta grep.

Innlegget han delte ble opprinnelig postet av nettstedet Versus.

«Vi må holde den engelske mediebransjen ansvarlig for systematisk demonisering av svarte spillere. Den konstante syndebukk-behandlingen av svarte spillere må stoppe», sto det i innlegget Hamilton delte.

KRITISK: Formel 1-stjernen Lewis Hamilton mener nok er nok. Han ber britisk mediebransje om å ta grep. Foto: MARK THOMPSON / AFP

Storbritannia-ekspert Erik Mustad mener at man har sett situasjonen med Saka gjentatte ganger i nyere fotballhistorie.

Han trekker blant annet paralleller til forrige fotball-EM da nettopp Saka, Jadon Sancho og Marcus Rashford bommet på straffespark i finalen mot Italia.

Det førte til tap for den britiske nasjonen og voldsomme reaksjoner og rasistisk hets på sosiale medier.

– Da leste jeg en kommentar i en god sportsavis, som handlet om en anglosaksisk holdning. Altså den anglosaksiske, hvite engelskmannen som kunne legge skylda på svarte spillere for at de ikke leverte til den standarden som man ønsker å leve opp til – som engelsk, sier Mustad til NRK og fortsetter:

– Dette handler jo om at England aldri vinner noe. De trenger alltid noen å skylde på, og trenger alltid noen bortforklaringer for å heve seg opp fordi de aldri vinner, sier Mustad til NRK.

NRK har forelagt The Sun, Daily Star og BBC kritikken og påstandene fra Ian Wright og Lewis Hamilton. De har ikke svart på våre henvendelser.

Tror kritikken vil prege EM

Mustad, som førstelektor ved Universitetet i Agder og ekspert på britisk politikk og historie, tror lignende diskusjoner vil prege mesterskapet for England.

– Spesielt hvis det begynner å butte for laget. For alt er greit når det går bra. Alt er greit når de vinner. Men hvis ikke de vinner, så vil disse diskusjonene selvfølgelig blomstre opp igjen, sier han til NRK.

UTSATT FOR RASISME: Bukayo Saka var en av tre unge spillere som bommet på straffespark for England i EM-finalen. Etterpå utsatt for rasisme på sosiale medier. Foto: Carl Recine / AP

Darren Lewis, assisterende redaktør i Daily Mirror og president for forbundet til de engelske sportsjournalistene, er også kritisk til bruken av Saka på bilder etter nederlaget.

– Selv om jeg jobber i media, betyr det ikke at jeg ikke kan anerkjenne bekymringen rundt at Bukayo Saka blir brukt som ansiktet for Englands nederlag og dårlige prestasjoner – til tross for at andre spillere har prestert dårligere – på flere plattformer, skrev Lewis på X.

– Dette er en påminnelse om at vi må tenke på alt som blir lagt ut i offentligheten, legger han til.