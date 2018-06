Toppspilleren både røyker og drikker: – En levende legende

– Han er kjent for mye rart. Han er kjent for en ganske spesiell oppvarming, kjent for å elske vin, at han røyker sigar på banen, og han er kjent for å få mange hole in ones, sier Kristoffer Reitan til NRK.

Under en trening i Østerrike - før hans første Europa Tour - gikk Jiménez plutselig forbi, og Reitan omtalte mannen som «en levende legende». Ikke bare fordi Jiménez ligger på femteplass i årets PGA Champions-turnering, men også fordi han til stadig er omringet av en røyksky.

Miguel Ángel Jiménez tar nemlig med sigaren på golfbanen, drikker alkohol underveis i turneringer og som varmer opp på en noe spesiell måte. (Se video under)

Blir ikke nervøs

Livsstilen har gitt 54-åringen suksess.

Dagen før han skulle ut på sin siste og avgjørende runde i turneringen Regions Tradition i mai, fikk han spørsmål fra PGAtour.com om hvordan han skulle takle nervene.

– Jeg skal gjøre akkurat det samme som jeg gjorde i går natt. Jeg skal starte med å ta en margarita som forrett, og så skal jeg ta en fin flaske Rioja og røyke en stor og feit sigar, svarte Jiménez.

I KJENT STIL: Sigarrøyken har så godt som blitt et varemerke for spanske Miguel Angel Jimenez. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Dagen etter gikk han ut og tok sin første seier i en Senior Major-turnering og innkasserte en sjekk på 360.000 dollar, altså drøye 3.190.000 kroner.

– Grunnen til at han kan hevde seg mot de yngre guttene, er jo at han ikke har puls over 65, med mindre han må gå i noen motbakke, men han blir svært sjeldent nervøs som de yngre spillerne ofte blir, sier Eurosports ekspertkommentator Per Haugsrud.

– Når man snakker om golf, tenker man jo på toppidrett. Han er den siste man tenker på når man ser på toppidrett, men han viser at man kan lykkes på mange måter, legger han til.

– Ikke problematisk for sporten

Reitan, som var den første norske golfspilleren på herresiden til å ta seg til US Open, lar seg imponere av spanjolen, men vil ikke gjøre det samme.

LIKER KARAKTEREN: Golfkommentator og -ekspert, Per Haugsrud, liker at golfsporten har en karakter som Jimenez. Foto: Andy Wong / AP

– Han har mot på sin måte. Men jeg vil nok ikke ta den veien. Jeg føler ikke det er den beste måten å komme seg til toppen, selv om han har klart det.

Haugsrud på sin side synes det er positivt med noen fargeklatter i golfsporten.

– Det er et godt spørsmål, men så bør man huske på at han er 54 år gammel. Han er jo ferdig sånn sett, så å ha noen originaler er bare gøy for sporten. Hadde han vært 25 og høyere oppe så hadde jeg sett på det som mer problematisk.