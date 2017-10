Toppseriens mestscorende til Australia: – Trengte nye utfordringer

Elise Thorsnes bekrefter overfor NRK at hun flytter til Australia i tre måneder for å spille for Canberra United.

– Dette var klart i slutten av august, så jeg har klart å holde det hemmelig ganske lenge, ler hun.

Thorsnes har vært landslagets potet siden Martin Sjögren tok over som trener, og har bekledd stort sett alle posisjonene på banen. Mot Nederland gjorde hun sakene sine svært godt som venstreback – men i Australia skal hun mest sannsynlig spille spiss.

Rømmer fra Toppserien

– Jeg følte at jeg trengte nye utfordringer, og jeg hadde lyst til å oppleve noe nytt. Jeg har hørt mye bra om Australia, og at de er på vei opp når det gjelder fotball. Jeg tror det kan bli bra, sier hun.

Thorsnes føyer seg inn i rekken av toppseriespillere som tar turen til utlandet. I fjor gikk Norges trofaste spiss, Isabell Herlovsen, til den kinesiske klubben Jiangsu – noe som også endte med at hun måtte ta en pause fra landslaget.

MESTSCORENDE: Ingen har scoret flere mål i Toppserien enn Elise Thorsnes for Avaldsnes. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Thorsnes reiser dagen etter cupfinalen med Avaldsnes, og er tilbake i Norge i slutten av februar. Hun går dermed kun glipp av to landslagssamlinger, og er tilbake før neste VM-kvalifiseringskamp i april.

– Jeg har snakket med Martin (Sjögren) om det, og han har gitt meg lov. Han har faktisk trent hun som er trener i den klubben, så han kjenner henne godt, og stoler på at jeg er i trygge hender der, sier 29-åringen.

Har takket nei til profftilbud

Toppseriens toppscorer har tidligere takket nei til flere profftilbud i utlandet fordi det ikke har passet, men nå føler hun seg klar for å ta det neste steget ut.

– Det blir i alle fall godt å komme til varmere strøk og slippe kulden i Norge. Det er bare tre måneder, så om jeg ikke skulle trives så klarer jeg å holde ut, sier hun.

Thorsnes går dog glipp av sesongstarten i Australia, som starter lørdag.