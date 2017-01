Norges Fotballforbund vil gi toppfotballen på kvinnesiden rundt 2,5 millioner kroner mer å rutte med i år enn i fjor.

Det holder ikke, mener klubbene i Toppserien, som ønsket seg en økning på 12–13 millioner.

Det meste av økningen er øremerket spillerutvikling, mens det blant annet kuttes i reisestøtten til klubbene samtidig som klubbene nå må betale for en treningsleir de tidligere fikk betalt av forbundet.

Budsjettforslaget fra NFF-styret til Fotballtinget i mars har fått flere klubber til å reagere.

– Vi er blant de heldige. Vi har god økonomi, men vi er langt unna å drive forsvarlig, sier styreleder i Kolbotn, Rune Halmøy.

På forbundstinget i 2016 ble det vedtatt tre prioriterte satsingsområder, deriblant kvinnefotball. Årets budsjettforslag legger ikke opp til den satsingen, mener Halmøy.

– Nei. Foreløpig ser det ikke slik ut, sier han.

Tror ikke de får mer

Serieforeningen for kvinnefotball (SKF) er klare på at klubbene de representerer trenger mer enn det NFF legger på bordet.

Å vri midler inn mot spillerutvikling er helt i tråd med hva klubbene ønsker, men de reagerer på at det går på bekostning av penger til klubbdrift.

– Klubbene kan ikke reise mindre, selv om tilskuddene blir mindre, sier SKF-leder Synnøve Tverlid.

Onsdag møter de medlemsklubbene for å diskutere forbundets budsjettforslag, og for å finne ut hva de skal gjøre frem mot budsjettet skal vedtas på tinget i mars.

Tverlid tviler på at de kommer til å få mye mer enn det nå ligger an til.

– Jeg tror ikke det plutselig dukker opp friske midler her nå, sier hun.

– En betydelig økning

SKF kaller de 2,5 millionene forbundsstyret foreslår «en liten økning», men NFF mener de har vært rause.

– Det er en betydelig økning der, sier konstituert generalsekretær i forbundet, Kai-Erik Arstad.

Han mener det budsjettforslaget forbundet nå har kommet frem til, absolutt står i stil til handlingsplanen.

– Det er alltid prioriteringsspørsmål på hvordan norsk fotball disponerer og bruker pengene, og noen vil aldri være helt fornøyd. Slik budsjettet nå ligger er det en betydelig økning i forhold til de rammene som handlingsplanen har gitt, sier han.

Bekrefter omprioritering

Verken forbundet eller SFK ønsker å gå ut med det konkrete budsjettforslaget, mens Kolbotn-leder Halmøy ikke har sett det.

Arstad bekrefter likevel at de har tatt penger fra klubbdrift for å kunne gi mer til spillerutvikling.

– Ja, det er slik at man har prioritert noen ting for å legge større trykk på andre ting. Og at noen mener det burde kanskje vært annerledes, det må vi ha forståelse for, sier han.