Toppserie-trenere vil ikke gjøre som Riise: – Handler om vitenskap

Da John Arne Riise den 8. desember signerte kontrakten som gjorde ham til Avaldsnes-trener, tok det ikke lang tid før han bestemte seg:

Spillerne skulle få en brutal oppkjøring til den nye sesongen i Toppserien.

– Vekket dem klokka 06 for å jogge

Særlig da laget nylig var på treningsleir i Marbella gikk det hardt for seg. Det avslørte Riise selv på tirsdagens «kickoff» for Toppserien.

– Der hadde vi 14 økter og én kamp på seks dager. Det var flere 17-18-19-åringer som gjorde dette, men alle kom med et smil hver morgen selv om jeg vekket dem kvart på seks hver morgen for å dra på løpetur halv sju. Det var ikke noe syting, forteller Riise.

Blir Riise en suksess som Avaldsnes-trener? Ja Nei Helt middels Vis resultat

Han advarte spillerne før de dro til Marbella at det kom til å bli tøffere tak enn de kanskje har vært vant til fra tidligere.

Men han sa ikke når de skulle opp om morgenen.

– Vi hadde jo kamp mot Vålerenga der nede, men det brydde jeg meg ikke så mye om. For meg var det en treningsleir hvor vi skulle ha mengde, sier Riise til NRK.

Bakgrunnen for den tøffe treningen er Riises egen karriere.

– Jentene våknet med et smil

Gjennom et langt fotballiv fant han ut av hva som fungerer, forteller han.

– Det er litt sånn at jeg tar fra mine egne erfaringer når jeg drar på «pre season». Vi gjorde ofte det samme selv, at vi løp på morgenen uten å vite om det på forhånd. Det er ikke noe tungt, men det gir noe til den mentale biten. Det handler bare om at man må gjøre jobben, og alle jentene våknet med et smil om munnen og var klare. Jeg tror jentene begynner å skjønne hva jeg krever, sier Riise.

Avaldsnes-kaptein Hanna Dahl er fornøyd med Riises inntreden som trener. Foto: Terje Pedersen / NTB

Avaldsnes-kapteinen Hanna Dahl (27) er blant dem som har fått smake på Riises knallharde treningsregime denne vinteren.

– Han vet hva som kreves for å nå toppen. Det er bare godt med en tidlig joggetur, sier hun til NRK og smiler.

I Toppserien skal Riise ut i trenerduell med en annen frittalende profil, nemlig Røa-trener Geir Nordby.

Vil ikke gjøre som Riise

Nordby sier han er glad for at den tidligere Liverpool-spilleren er med på å heve interessen rundt Toppserien. Han er mer usikker på om Riises morgentrenings-regime har noe for seg.

– Vi er veldig forskjellige og har ulike metoder og strategier. Jeg liker å sove litt lenger om morgenen, så vi begynner nok litt senere enn det Avaldsnes gjør, sier Nordby med et smil.

53-åringen, som har vært en del av norsk kvinnefotball i en mannsalder, gleder seg uansett til å sparre mot sin nye trenerkonkurrent.

– Det kommer helt sikkert til å bli harmoniske, diplomatiske og helt saklige diskusjoner. Det blir fin og god stemning, sier han ironisk til NRK.

Heller ikke Brann-trener Alexander Straus vil applaudere trenerkollegaens grep med å vekke spillerne sine grytidlig for å jogge.

Straus sier det ikke er aktuelt å gjøre som Riise.

– Nei, men det handler om at vi har forskjellig forståelse for hvordan vi jobber med periodiseringsmodeller. Vi jobber på forskjellige måter. Vi trener ikke klokken 6 på morgenen, sier han til NRK.

– Hvorfor?

– Jeg skulle svart at det er «fordi jeg liker å ligge lenge på morgenen», men det er ikke derfor. Det handler mer om at vi har en modell som vi jobber etter hvert eneste år for å stabilisere prestasjonene. Dette baserer vi på et stort studie og handler om vitenskap, en metode, sier Straus.

Brann-trener Alexander Straus hadde ikke tatt i bruk samme hardkjør som Riise. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Elsker jobben

Seriestart nærmer seg, og nå begynner Riise endelig å få ting på plass også utenfor banen. Huset fikk han solgt ti dager etter han signerte for sin nye klubb, og nå har han flyttet til Avaldsnes og fått seg bolig der.

Han stortrives foreløpig i sin første jobb på kvinnesiden i toppfotballen.

– Jeg elsker jobben. Det er ufattelig lojale jenter som kommer på trening, alle er positive og smilende og gjør jobben hver eneste dag, sier den tidligere landslagsprofilen.

– Kommer du til å være like sinna som du har vært som herretrener til tider?

– Jeg skal være meg selv. Sånn er det bare. Ikke se bort fra at det kommer noen gloser under kvinnekamper også, sier Riise.

John Arne Riise var tilbake for fullt i fotballsøkelyset da Toppserien avholdt kick off-seanse med alle de ti lagene. Søndag venter en tøff debut mot Rosenborg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lover tatovering

Show blir det alltid med Riise, og nå går han langt i å garantere et uvanlig stunt om han lykkes i sin nye jobb.

Om Riise fører laget sitt til suksess, da blir det trolig en Avaldsnes-tatovering.

– Vinner vi cupen eller serien en gang, så kommer det. Om det skjer om et år eller ti år det får man se. Men blir det noe så kommer det, lover Riise.

Avaldsnes serieåpner i Toppserien med tøff bortekamp mot Rosenborg 20. mars. Kampstart er 15.00