Toppscorerens tall vekker oppsikt: Står for 78 prosent av Lyns mål

Anna Aahjem, politistudenten som med jevne mellomrom går fra nattevakter til Toppseriens måldronning, var selvfølgelig involvert da Lyn rystet forhåndsfavorittene fra Trondheim.

– Vi vet at vi har en dritfarlig spiss og det vet motstanderne også. Men det hjelper lite, for hun setter mål etter mål, sier Lyns midtbanespiller Julie Jorde, som serverte Aahjem på 1-0-målet, til NRK.

Oppsiktsvekkende tall

For det er nemlig slik at når Lyn gjør det bra er Aahjem involvert. Toppseriens toppscorer scoret søndag sitt tiende og ellevte for sesongen, og hvor Lyn hadde vært uten 23-åringen er ikke godt å si.

Hun har nemlig scoret elleve av Lyns 14 mål denne sesongen – og har med andre ord stått for 78 prosent av hovedstadsklubbens scoringer. Aahjem smiler lurt når hun blir spurt om de tallene.

– Selvfølgelig skulle vi hatt enda flere på scoringslisten. Det er ikke noe å legge skjul på. Men når vi vinner med én som scorer mål så holdet det vel, det, sier hun.

– Det er alltid en fordel å ha flere som kan bidra med målpoeng, men vi har en som er såpass farlig, og så tror jeg vi kan komme godt etter vi også, så da tror jeg det kan bli bra, sier supplerer Jorde.

Lyns skrekkrekke og Aahjems måltørke er omsider over. De to tingene går nemlig hånd i hånd.

Anna Aahjem har stått for elleve av Lyns 14 scoringer denne sesongen. Søndag fikk hun bukt med måltørken og var med på å ryste Rosenborg. Du trenger javascript for å se video. Anna Aahjem har stått for elleve av Lyns 14 scoringer denne sesongen. Søndag fikk hun bukt med måltørken og var med på å ryste Rosenborg.

Tapt fem av seks

Lyn kom til hjemmekampen i hovedstaden i forferdelig form med fem tap på de seks siste. I samtlige tap gikk de i tillegg målløse av banen.

Den ene kampen de ikke tapte endte i 2–2 mot tabelljumbo Arna-Bjørnar, som før denne runden var det eneste laget bak Lyn på tabellen. Nå er også Avaldsnes bak.

– De scorer rett og slett for lite mål. Når Anna Aahjem også har sluttet å score i det siste, må de finne andre løsninger. Det har de ikke klart å gjøre, var den krystallklare dommen fra NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp, som tidligere har beskrevet Aahjem som en av de beste spillerne i Toppserien.

– Vi har ikke hatt helt flyten i det siste. Det går vel også utover meg og de sjansene jeg kommer til. Vi håper det snur i dag, sa Anna Aahjem til NRK før kampen mot Rosenborg.

Og gjett om det snudde.

Pangstart

For kampen var bare fire minutter gammel da Aahjem ble spilt fri, og alene med keeper gjorde hun ingen feil. Aahjem sendte Lyn i føringen med sin tiende scoring for sesongen – hennes første på nesten én måned.

Sist hun fant nettmaskene var i den nevnte 2-2-kampen mot Arna-Bjørnar 21. mai. I det 26. minutt mot Rosenborg viste hun at det ikke var noe blaff og at måltørken for alvor er over:

Hun løp seg fri inne i boksen og bredsidet inn 2–0 for Lyn. Det ble også sluttresultatet.

Hovedstadsklubben rystet rett og slett Rosenborg, som ligger på 2. plass i Toppserien, hele 17 poeng foran Lyn. Lyn-spillerne storspilte, løp, kjempet og vant fullt fortjent.

Rosenborg-trener Steinar Lein kalte 1. omgangen «årsverste» for deres del. Tapet kan koste dyrt for et Rosenborg-lag, som kom til kampen med tre strake seirer.

Vålerenga fosser videre med 4–1 over Arna-Bjørnar tidligere søndag og er nå ni poeng foran trønderne, som riktignok har én kamp mindre spilt.

– En svak kamp, oppsummerer han overfor NRK etter kampen.

Og nå har Aahjem tatt tilbake toppscorertronen i serien. Hun er én scoring foran Vålerengas Olaug Tvedten, og håper nå på enda flere.

– Det hjelper på selvtilliten. Det har vært en tung periode for hele laget, men å få det løftet her i dag er helt fantastisk, sier hun.