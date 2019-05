Det får to norske eks-langrennsledere til å reagere.

– Det er mildt sagt spesielt. Det forundrer meg jo. Som jeg har sagt fra om før, og i en sammenheng internt i skiforbundet, er åpenheten og dopingkampen den store elefanten i rommet. Jeg føler det blir dysset ned. Jeg skjønner hvorfor opinionen føler at vi i langrenn ikke tar det på alvor, sier tidligere landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

ENGASJERTE: Trond Nystad og Vidar Løfshus. Her sammen under et seminar i mars i regi av Antidoping Norge hvor temaet var «Hva skjedde i Seefeld?». Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Uteblir fra møteoversikten

Han varslet allerede i VM i Seefeld om det han mener er et manglende kulturarbeid i det internasjonale særforbundet. Under FIS’ kalenderkonferanse ved Cavtat, feriestedet like utenfor den kroatiske storbyen Dubrovnik, kommer første anledning til å faktisk diskutere temaet.

Men i idylliske omgivelser, på et femstjernes hotell, skal i stedet norske og utenlandske langrennsledere – fra nasjonale forbund og FIS – i hovedsak diskutere inngående hvordan blant annet terminlister skal se ut, markedsrettigheter, PR og kommunikasjonsarbeid, den viktige kampen for kjønnsbalanse i ski-idretten og mulige konkurranseendringer det kommende året.

– FIS vil sikkert svare at de jobber daglig med «Clean as snow» (kampanje initiert av WADA) og at de har så og så mange dopingtester. Men det viktigste er åpenhet. Og skal man endre holdningene, så må man prate om det i de rette foraene. Det gjør ikke langrenn, slår Løfshus fast.

Saken fortsetter under bildet.

FIS-KONFERANSE: På Hotel Croatia i den kroatiske feriebyen Cavtat, foregår det denne uken en kalenderkonferanse arrangert av FIS. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Det må du spørre FIS om

Fra langrennsåret som gikk er det få som glemmer bildene av østerrikeren Max Hauke, som ble avslørt med en nål i armen.

Og en rask titt på hva konferansedeltagerne skal gjennom, viser at dopingskandalen fra Seefeld ikke er viet noe tid underveis i løpet av den snaue uken det arrangeres møter her i Cavtat.

– Hvorfor man ikke diskuterer det? Det må du nesten spørre FIS om, sier en som for alvor stod midt i dopingskandalen, nemlig Trond Nystad.

Saken fortsetter under bildet.

EKS-LEDER I ØSTERRIKE: Trond Nystad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Hvorfor er folk villige til å jukse?

Nordmannen har vært koordinator for østerrikske skiskyttere, kombinertutøvere og langrennsløpere. Men da skandalen var et faktum, innrømmelsene kom, så sa han opp.

I ettertid har han vært i Norge for å fortelle hvordan han som leder opplevde det som skjedde med utøverne fra Østerrike og hvordan det kunne skje. Han mener i likhet med Løfshus at temaet burde vært viet større plass under kalenderkonferansen.

BILDET PÅ SKANDALEN: Den østerrikske skiløperen Hauke i en video som avslører at han får en blodoverføring under VM på ski. Max Hauke er en av de fem langrennsløperne som er dopingtatt de siste dagene. Foto: Ukjent / NTB scanpix

– Det kan være FIS tenker at vi ikke skal diskutere det fordi saken fortsatt er under etterforskning. Men man må kunne snakke om det – og spesielt preventive tiltak. Hvorfor er folk villige til å ofre helsen sin, gjøre uetiske ting, jukse rett og slett for å oppnå resultater?

– Det er viktig at FIS og de som jobber med antidoping får en forståelse av hvorfor disse tingene skjer. I enkelte andre land mener de at den eneste forskjellen på Norge og andre land, er at Norge doper seg bedre. Meningen er ofte at skal man bli god, så må man jukse, sier Nystad, som kaller den holdningen håpløs og forkastelig.

– Spørsmålet som bør stilles

Han mener at andre nasjoner kan lære en hel del av Norge som langrennsnasjon der filosofien er at man skal trene best, mest og hardest.

Han legger til at FIS må være en pådriver for at de store landene og dem selv skal være en pådriver for å formidle denne kunnskapen om hvordan man trener best, spesielt de nasjonene hvor man ikke har tradisjon eller kultur for å tenke som i for eksempel Norge.

– Hvordan kan man drive preventivt arbeid på en positiv måte, slik at alle usannhetene ikke får bre seg? mener Nystad hadde vært et godt spørsmål for FIS å stille seg og alle landene før årets konferanse.

Diskuteres i styret

NRK har vært i kontakt med Sarah Lewis i sakens anledning. Men generalsekretæren i Det internasjonale skiforbundet har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, samt Vegard Ulvang som er leder av verdenscupkomiteen i FIS, er begge spurt om hva de tenker om Nystad og Løfshus’ betraktninger. De forteller at doping ikke er et formelt tema for alle konferanse-deltagerne, men at temaet og holdningene til det blant annet ble diskutert under komiteen for ungdom og barn.

Saken fortsetter under bildet.

SVARER: Leder av langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, her avbildet under VM i Seefeld i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er definitivt «tema» overalt her, men dopingspørsmål i FIS, de diskuteres i vårt øverste styre (FIS council). Der sitter det 17 medlemmer og Erik Røste er blant dem. Men dopingspørsmålene diskuteres i komiteene og i min langrennskomité får vi en orientering om hvordan antidopingarbeidet i FIS er organisert, sier Ulvang.

– Men dere har ikke et eget punkt hvor land kan diskutere dette?

– FIS har en kongress hvert andre år. Der velger man et styre på 17. Alle nasjonene er representert i den diskusjonen. I min komité får vi en orientering om hvordan det arbeidet organiseres, sier Ulvang.

FIS council har for ordens skyld, ifølge organisasjonens egne tidsskjema, møte til helgen. Da er det fleste møtene for underkomiteene i FIS over.

Røste svarer

Norges skipresident Erik Røste sitter også i mektige FIS council. Han er først nøye på å skille mellom to ting fra Seefeld-sakene. Det ene handler om at dopingsakene blir håndtert etter loven, der det skal tas ut siktelse, deretter venter høring og så en dom, som det videre er mulig å anke.

– Så kommer det mange er opptatt av, fokuset på forebygging og holdninger. Det dreier seg om hvordan vi ønsker at sporten vår skal være, sier Røste.

Han viser så, slik både Bjervig og Ulvang har gjort, til hvordan underkomiteen for barn og ungdom tirsdag diskuterte holdninger mot doping.

Der hadde Skiforbundets folk, ifølge Røste, vært i kontakt med Antidoping Norge for å oversette «Ren utøver» (e-læringsprogram for utøvere, trenere, ledere og støtteapparat). I tillegg forteller han at de diskuterte «Ren klubb» og «Rent særforbund» (forebyggende antidoping-program).

Saken fortsetter under bildet.

SKI-PRESIDENT: Erik Røste, her avbildet i Oslo etter rettssaken mellom Norges Skiforbund og Henrik Kristoffersen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Foreslår temaet på trenerseminar

– Her på konferansen er det imidlertid tekniske komiteer som setter seg ned og diskuterer. Det handler om reglement, terminlister, om det f.eks skal være jaktstart, skøyting eller klassisk. Doping diskuteres også, men det betyr ikke at det ikke kan settes mer på dagsorden enn nå, innrømmer Røste.

– Opplever du at folk her og dere i FIS her på konferansen er opptatt av det?

– Ja, det opplever jeg. Sakene fra Seefeld viser at vi ikke er i mål. Samtidig opplever jeg at Vidar etterlyser et sted og møte hvor man kan sette seg ned, evaluere og diskutere tiltak. Til høsten arrangerer forbundet seminar for trenere på verdenscupnivå. Det er muligens et bedre fora enn et teknisk møte der man sitter og diskuterer neste års kalender, sier Røste, som et mulig motforslag.