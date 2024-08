– Dette skaper livsfarlige situasjoner, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Det oppstod en situasjon under langløpet i Toppidrettsveka som fikk NRKs kommentatorer til å få hjertet i halsen.

Det var ved Melandsjø at herre- og kvinneklassen passerte hverandre i hver sin retning.

Dette var en situasjon som arrangøren hadde gitt klare retningslinjer om i forkant. I konkurranseinformasjonen sto det klart at utøverne skulle holde til venstre i partiet ved Melandsjø mellom 30 og 37 kilometer, og at det ville bli tatt i bruk markeringer i midten av veien.

Se avslutningen av langløpet her:

Den norske skieliten og flere sterke utenlandske utøvere skal fighte om seieren i det 56 km lange rulleskiløpet på Hitra i Trøndelag. Du trenger javascript for å se video. Den norske skieliten og flere sterke utenlandske utøvere skal fighte om seieren i det 56 km lange rulleskiløpet på Hitra i Trøndelag.

Det gikk imidlertid ikke helt etter planen.

– Hvis det fortsetter på denne måten kan det bli alvorlige uhell her, sier Aukland.

– Faktisk ikke helt greit

Og det er ikke sikkert herrene hadde helt kontroll. På et tidspunkt brukte det store feltet hele bredden, mens kvinnene kom i full fart i motsatt retning.

– Dette er faktisk ikke helt greit av herrene. Det blir veldig spennende å si hva juryen gjør det, sier NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Foto: NRK

Info fra arrangøren gir klar beskjed om hva som skal gjøres når herrene og damene møtes.

«På et tidspunkt ved Melandsjø mellom 30 til 37 kilometer vil det være utøvere i begge retninger på samme bane. Derfor er det svært viktig at alle idrettsutøvere og syklister holder seg til venstre. Veien blir delt i to med merking som skal dele veien. Utøvere og syklister som ikke holder til venstre på denne strekningen, og skaper farlige situasjoner, vil bli sanksjonert av juryen.»

Langrennsløper Magni Smedås forteller at de var usikre på hva de skulle gjøre da de så et stort felt komme i full fart mot dem.

– Det var en nesten-krasj, men det var noen som tok ansvar og fikk dem inn på siden. Vi unngikk kollisjon, så det var bra. Men det er et kritisk punkt. Du går kun i den ene veibanen med vending der det er smalt og det er spurtpris i tillegg. Kanskje det burde blitt bredere akkurat der, sier Smedås til NRK.

Northug innrømmer diskfare

Petter Northug innrømmer at han kanskje ikke fulgte reglene til punkt og prikke.

– Det var mange som holdt ut til høyre. Nå liker jeg å danse med damene, så jeg var kanskje litt nært, ja, sier han og gliser.

– Så du kan bli disket?

– Jeg kan bli disket.

Også Astrid og Silje Øyre Slind-trener Chris Jespersen ber arrangøren ta tak. Både når det gjelder sikkerhet og når det gjelder konsekvenser for utøvere som gikk for langt til høyre.



– Hvis man skal få slutt på det, så er det bare å diske alle som holdt seg til høyre. Hvis ikke de gjør det, kommer det aldri til å skje noe. Det er som skøyting i Ski Classics. Gjør de ingenting, så skjer det ingenting. Så får vi se om juryen har baller, mener Jespersen.

Jurymøte etter renn

Rennleder Erik Husby kan ikke si noe særlig etter hendelsen.

– Det kan jeg ikke si noe om nå midt i rennet. Det kan jeg svare på etter rennet er ferdig, sier Husby til NRK om mulige konsekvenser.

Det ble holdt et jurymøte like etter konkurransen. Der endte det med at det ikke ble straff til noen utøvere, ettersom de ikke klarte å peke ut alle som var for langt til høyre.

– Det er 110 mann i det feltet. Vi informerte alle lagene i går om at de skal holde til venstre. Så registrerer jeg at det ikke er alle lagledere som har klart å informere sine utøvere. Jeg sto litt med hjertet i halsen da jeg så dette, sier Torbjørn Brooks Pettersen, som er teknisk delegat, til pressen etter møtet.

Han fortsetter:

– Så gikk det heldigvis bra, fordi vi hadde en bil foran første jente. Det gikk bra, men slikt skal ikke skje.

Uansett gikk det etter forholdene greit for seg og det var ingen som gikk i bakken eller virket å bli nevneverdig påvirket av situasjonen.

– Jeg gikk lengst til venstre og så så jeg at det så livsfarlig ut. Det kom jenter, men det var ingen som sa noe. Folk måtte komme seg unna i siste øyeblikk, og det var biler ... Men å legge det på utøverne synes jeg er helt feil. Det er arrangøren som må gjøre en bedre jobb, sier svenske Max Novak til NRK.

Han får svar fra juryen.

– Dessverre registrerer jeg at det er svært få utøvere som tar seg bryet med å lese informasjonen fra juryen, så løperne må nok gå i seg selv også, sier Pettersen.

I kvinnenes renn var det søstrene Astrid og Silje Øyre Slind som var i teten store deler av konkurransen. De gikk likt over målstreken med armen rundt hverandre. Det var Silje som ble kåret til vinner av løpet.

– Det er rett og slett imponerende. De har jobbet sammen på en optimal måte, kommenterte Aukland.

Går sammen i mål Du trenger javascript for å se video.

Hos herrene var det et samlet felt som kjempet om seieren. Blant dem som var i feltet, var Northug. Han var imidlertid ikke sterk nok til å ta seieren.

Northug raste etter målgang

Det var franske Thomas Joly som var først over målstreken etter en massespurt.

Northug ble nummer 31 til slutt. Han knakk staven etter målgang i sinne.

– Han er forbannet. Har det skjedd noe, da? sa Aukland.

Northug knekker staven i sinne Du trenger javascript for å se video.

Den tidligere langrennsstjerna selv forteller at han brakk staven like før han skulle spurte mot mål. Det var altså årsaken til sinnet over målgangen.

– Jeg var litt forbanna. Jeg har roet meg ned nå, men første minuttet etter målgang var jeg irritert, forteller Northug til NRK.