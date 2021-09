Toppfotballsjefen trodde ikke det hun hørte: EM-arena tar færre enn 5000 tilskuere

– Jeg må si at jeg har vært så overbevist over at mesterskapet blir fantastisk, at da jeg så den stadion der så forstod jeg det rett og slett ikke. Jeg skjønte ikke strategien bak, sier toppfotballsjef i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness.

MANCHESTER CITY ACADEMY STADIUM: Både Manchester Citys kvinnelag og klubbens U23-herrelag har denne arenaen som hjemmebane. Foto: LEE SMITH / Reuters

Hun prater om Manchester City Academy Arena, som ifølge UEFA tar 4700 tilskuere. På denne arenaen skal det spilles tre gruppespillkamper i kvinnenes EM neste sommer. Det overrasker Caroline Graham Hansen.

– Det er jo et tegn på at de tenker at det ikke kommer flere, og det er synd at de har den holdningen, sier hun og fortsetter:

– Man ønsker jo å spille på de største arenaene, og det er det vi har gjort de siste mesterskapene, så man forventer jo at den trenden fortsetter. Så det er selvfølgelig kjipt hvis man da skal spille på arenaer som er mindre og hvis det gjør at det ikke blir plass nok til alle de som har lyst til å komme og se på.

BLE OVERRASKET: Martin Sjögren og Caroline Graham Hansen. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Graham Hansen tror interessen blir enorm

VM i Frankrike i 2019 ble en stor opptur for internasjonal kvinnefotball, med mange titalls tusen tilskuere på de fleste kampene. Kampen med færrest tilskuere var gruppespillkampen mellom Paraguay og New Zealand i Montpellier, der 8009 mennesker møtte opp.

I EM i England neste sommer, skal syv av kampene spilles på stadioner som tar færre mennesker enn det. I tillegg til nevnte Manchester City Academy Arena, skal tre gruppespillkamper og en av kvartfinalene gå på Leigh Sports Village, en arena som tar 8000 mennesker.

– Jeg er overrasket over at de velger å legge kamper på såpass små arenaer etter det store trøkket og interessen som var i VM 2019, med veldig mye folk på tribunene. Jeg synes vi fortjener å spille på de største og fineste arenaene, mener landslagssjef Martin Sjögren.

STOR INTERESSE: 35 000 mennesker så gruppespillkampen mellom Norge og Frankrike i Nice i VM i 2019. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Noen av EM-kampene er riktignok lagt til de største stadionene i England. Åpningskampen spilles på Old Trafford (tar 75 000 tilskuere) og finalen på Wembley i London (tar 89 000).

– Når enkelte av kampene går på de største og fineste arenaene, så skulle man tro at de fullførte den strategien hele veien. Jeg vet ikke om det er for sent å bytte på det, eller om det eventuelt blir noe opprop, men det er jo fotballens hjemland, og man vil tro kommer til å være enorm interesse, sier Graham Hansen.

NRK har kontaktet UEFA i forbindelse med denne saken, og bedt om en forklaring på strategien bak valgene av EM-arenaer i England, men uten å få noe svar på forespørselen.

PROGRAMMET: Slik ser UEFAs plan ut for kvinnenes EM i 2022. Grafikk: UEFA

Klaveness kontaktet UEFA

Da NRK gjorde toppfotballsjefen oppmerksom på tilskuerkapasiteten til de minste EM-arenaene, kontaktet hun UEFA for å forhøre seg om tanken bak. Det er UEFA som har det øverste ansvaret for gjennomføringen av EM, mens det engelske fotballforbundet (FA) er arrangør i 2022.

– Dette er ikke stadioner som er valgt fordi man ikke har giddet å finne noen større. Det er jo en strategi. Engelske FA er jo en ledestjerne på kvinnefotballens område nå, sier Klaveness.

RINGTE UEFA: Lise Klaveness har etterlyst en bedre forklaring på UEFAs strategi for valg av EM-arenaer. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Likevel er hun overrasket over strategien til UEFA og FA, og mener den virker feilslått og vanskelig å forstå. Særlig når UEFA har et mål om å doble antallet tilskuere fra forrige EM.

– Det er fordi det skal være rift om billetter og skal være en eksklusivitet, er det UEFA svarer meg om dette. Og så tror jeg det ligger politikk bak, at Manchester City, en veldig viktig «stakeholder», står på sitt. Det er det ingen som har sagt til meg, men det er min analyse av situasjonen, sier Klaveness.

Hun forteller videre at, ifølge UEFA, så kan det være aktuelt å flytte enkelte kamper om interessen blir større enn forventet, men hun opplever ikke at de har noen konkret plan på hvordan det kan gjøres i praksis.