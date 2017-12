Tony Martin om Froome: – Han burde ikke ha konkurrert i VM

Den tyske tempospesialisten Tony Martin har fire VM-gull i tempo, fire etappeseire i Tour de France og to etappeseire i Vuelta a España på CV-en.

Nå er han ikke nådig mot sin konkurrent Chris Froome, som vant både Tour de France og Vueltaen sammenlagt i år.

Onsdag ble det nemlig offentlig kjent at den britiske rytteren har gitt fra seg testprøver som viser for store mender av stoffet salbutamol, et virkestoff i astmamedisinen Ventolin.

– Jeg er rasende. I saken om Chris Froome blir det helt sikkert utvist dobbeltmoral. Andre utøvere blir suspendert øyeblikkelig etter en positiv prøve. Han og laget (Sky) får tid av UCI til å forklare det hele. Jeg kan ikke komme på en tilsvarende sak i nyere tid, skriver Martin på sine nettsider.

– Jeg er veldig sint, skriver han.

OPPRØRT: Tony Martin. Foto: Christian Hartmann / Reuters

– En skandale

Froome tok også VM-bronse på tempoen i Bergen i september.

– Det er en skandale, spesielt siden han ikke burde ha konkurrert i VM, kommenterer Martin.

Martin mener UCIs håndtering er et tilbakeslag for kampen mot doping.

– Vi trenger et UCI som er konsekvent og transparent. Det som skjer her er inkonsekvent, lite transparent, uprofesjonelt og urettferdig, avslutter han i sitt innlegg.

– Kjent at jeg har astma

Det var 7. september, etter tredje etappe av Vueltaen, at Froome avga den positive prøven. Resultatet ble kjent for rytteren og UCI to uker senere.

Dersom prøveresultatet står seg, kan Froome miste seieren i Vuelta a España. Han kan også miste VM-bronsen.

– Det er velkjent at jeg har astma, og jeg kjenner godt til reglene. Jeg inhalerer medisinen for å håndtere sjukdommen, men passer alltid på å holde meg innenfor reglene, fordi jeg vet at jeg blir testa, sier Froome i en pressemelding.

– Jeg forstår at dette kom som et stort sjokk for folk, men jeg har absolutt ikke brutt noen regler, uttaler han også i et intervju til BBC.