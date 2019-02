Tønseths beskjed til Gull-Sundby: – Nå får du bare legge opp!

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Sundby ble unisont hyllet av internasjonale konkurrenter. Lagkameratene og landslagslederne unte veteranen oppturen mest av alle.

Didrik Tønseth var lenge blant Sundbys hardeste konkurrenter om gullet på 15-kilometeren onsdag, men gikk på en liten smell de siste kilometerne. Han møtte imidlertid Sundby i skifteteltet etter at 34-åringen var ferdig med sitt gull-løp.

– Didrik sa i teltet etterpå at «nå får du bare legge opp». Det er perfekt tidspunkt, forteller Sundby og smiler bredt.

– Jeg sa «nei, du skal få slite med meg i et par år til». Jeg er glad for at jeg klarte dette her. På sikt kan det gi meg en annen følelse. Så jeg var litt redd for at toget var gått.

Trodde ikke på gull

Tross en lang og god karriere var onsdagens VM-gull på 15-kilometeren i Seefeld, Martin Johnsrud Sundbys første individuelle mesterskapsgull. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han forteller at han stilte på start for å ta medalje, men at et gull virket litt fjernt. Sundby trodde både Aleksandr Bolsjunov og Iivo Niskanen skulle bli for sterke.

Likevel ble rennet og gullkampen enormt spennende. Sundby lå et stykke bak hele veien. Først på det neste siste passeringspunktet før mål begynte det hele å ligne et gull-løp. Da det gjenstod to kilometer var det nærmest dødt løp mellom han og Aleksandr Bessmertnykh.

Og til slutt, og nærmest for en gangs skyld, hadde Sundby den beste avslutningen. Han slo russeren med 2,9 sekunder i mål.

Hans første gull var et faktum.

Endelig på toppen av pallen: Martin Johnsrud Sundby. Foto: Tore Meek / NTB scanpix



Sju mesterskap

Sundby mesterskapsdebuterte på nettopp 15 kilometer klassisk i Liberec-VM i 2009. Det er ti år siden. Siden har han vært med på VM i både Holmenkollen, Val di Fiemme, Falun og Lahti, samt to OL i både Sotsji og Pyeongchang.

Men gullet har uteblitt.

615 kilometer, det er inkludert tremil og 15 kilometer her i Seefeld, på jakt etter dét ene mesterskapsgullet har det blitt. Så kom det endelig. Han er enig, når NRK legger frem tallene, at det har vært en svært lang jakt.

– Det har vært en lang vei for å få til dette her. Så har jeg vært strålende fornøyd med det jeg har fått frem til nå. Det har vært sesongen der det skulle vært mer naturlig at jeg skulle klare det enn i år, sier Sundby og humrer.

– En lettelse?

– Ja. Det er mer for å bygge et hus. Karrieren er huset, så er det greit at pipa er der til slutt. Det er litt sånn det føles kanskje. At noe manglet.

Didrik Tønseth kjempet lenge om seieren på onsdagens 15 kilometer, men sprakk på slutten og endte på 5. plass og måtte hjelpes ut av målområdet. Etterpå hyllet han Sundby. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– En seier for støttespillerne

På spørsmål om hva som kjennes annerledes på å være gull- i stedet for sølv- eller bronsevinner, svarer Sundby slik:

– Det er et rart spørsmål. Det er nesten for dem rundt. Det er nesten mest det. Det er så mange som har støttet meg som kanskje er mest skuffet over sølv- og bronsemedaljer enn det jeg selv har vært.

– Det er noe man alltid føler på. Det er selvfølgelig en kjempeseier for meg og min familie. De som har vært mine støttespillere. Når de blir så glade, så kjenner jeg på det. Det er en seier for alle som har støttet meg, sier Sundby.

Ba alle holde kjeft

Men for trenere og lagkamerater var det stor forskjell på gull, sølv og bronse. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener det er utrolig moro at Sundby endelig lykkes etter at «jakten på gullet har ridd ham som en mare».

Lagkompis Emil Iversen mener det er «fascinerende hvor mye tyn Sundby har fått for å ikke ha vunnet gull». Han la deretter til at «nå kan alle bare holde kjeft, for nå har han det gullet». Også landslagssjef Vidar Løfshus syntes det var stort at akkurat Sundby endelig skulle gå til topps etter å først og fremst ha herjet i verdenscupen i en årrekke.

Sundby var tydelig preget over de mange tilbakemeldingene han hadde fått.

– Jeg synes det er godt å kjenne på at det er mange som unner meg det. Jeg har fått mye gode ord fra konkurrenter. Det setter jeg pris på. Det hadde ikke vært morsomt uten det, sier Sundby.