Tønseth i villrede trekker i bremsen: Kroppen tåler ikke flere renn på rad 

– Jeg har dessverre ikke et godt svar, sier Tønseth når NRK spør hva som er status for ham akkurat nå.

Adressa skrev fredag formiddag at landslagsløperen nektes å starte skirennene på Sjusjøen av landslagsledelsen. Tønseth selv og allroundtrener Eirik Myhr Nossum sier til NRK at eleven ikke har trent den siste uken og derfor naturligvis står over konkurransene for å gjøre seg klar til langt mer viktige uttaksrenn til VM i januar.

– Et problem

Det er spesielt en ting som plager Tønseth etter en variabel sesongstart.

På den første distansen under langrennsåpningen på Beitostølen i november startet han med en svært oppløftende femteplass på 15 kilometer i klassisk. Ikke langt bak de aller beste landslagskollegene. Dagen etter ble imidlertid en nedtur. På fristilsdelen var han ikke bedre enn nummer ni, langt bak vinneren.

I Ruka sist helg kjente han at kroppen var pigg under sprintprologen. Men de to neste rennene i minitouren ble langt under pari. Historien gjentok seg for andre uken på rad: Han klarte ikke å levere verken én dag eller to dager etter en konkurranse.

HÅPER PÅ VM: Didrik Tønseth, her fra mediedagen på Beitostølen for to uker siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kroppen tålte knapt to renn på Beitostølen. I Finland ble det veldig dårlig etter sprinten. Da må man bare trekke i bremsen. Den tålte det ikke. Det å restituere seg raskt nok og være klar til dagen etter, det er et problem. Det må vi finne grunnen til.

– Brutalt

Den følelsen er forferdelig når du står midt i konkurranse, forteller han.

– Når man går skirenn og ikke er i form... Du kan jo ikke fatte og begripe hvordan folk klarer å gå så fort. Når du selv er der ute, presser på, og folk fyker forbi. Det er brutalt. Å konkurrere når du ikke er i slag, det er ikke bra for kroppen og psyken.

– Hva er galt?

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe klart svar.

Sikter mot NM

De siste dagene har han omtrent ikke trent, tatt ting helt med ro og han står derfor over Norgescup-rennene på Sjusjøen. Mengdene er og blir mindre enn de skulle vært. I hvert fall for en liten stund fremover.

Plan A, B og C er kastet. Det er den siste nødplanen som gjelder. Alt handler om å ha et opplegg klart den nærmeste tiden som sørger for gode prestasjoner og form under Skandinavisk cup på Lygna første helgen av januar – og ikke minst NM på hjemmebane i Granåsen i Trondheim senere samme måned.

Da deles de siste VM-plassene ut. Det toget har Tønseth tenkt å være med på.

– Jeg har en måned å trene på. Jeg håper å kunne få stablet kroppen på beina og kunne gå fort på ski igjen. Jeg håper jeg klarer å komme tilbake til normalen innen NM.

– Det handler om å restarte

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum forteller at han heller ikke har svaret på Tønseths problemer, men sier de to har funnet frem til en løsning i hvert fall på kort sikt. For Tønseth har dårlig tid.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her avbildet under langrennsåpningen på Beitostølen for to uker siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det handler om å restarte, slå helt av og ikke trene en periode. Nesten tenke at du er tilbake på våren. Trene veldig lite, slappe og ha en god plan for når du begynner å trene igjen. Og da går han ikke igang med 30 treningstimer i uken med en gang. Det tar han gradvis, sier Nossum.

– Det som kompliserer det hele er at vi er i konkurransesesong og januar blir viktig. Han skal rekke et uttaksrenn og et VM. Han har bare tiden og veien til å klare det.

Må prioritere

– Men kan Tønseth klare å kvalifisere seg for det han vil gå?

– Ja, det er mulig. Men sannsynligheten for å klare alle tre distansene (50, 30 og 15 kilometer) i VM, den begynner å bli marginal. Men jeg har fortsatt trua på at han kan gå fort og av de raskeste i verden på en distanse eller to, sier Nossum.

– Utfordringen for ham blir å gå mange uttaksrenn veldig tett uten å få en slags kollaps. Det kan være bedre å gå fort ett renn, kvalifisere seg for det i VM, enn å gå ut veldig bredt. Det har vi snakket om. Han kommer til å gå skirenn, men noen distanser har hovedfokus.