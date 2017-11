Tønseth slo tilbake etter hodetrøbbel: – Jeg blir nesten rørt

– Det var vanvittig artig etter slitinga og herjinga i høst. Det er lenge siden kroppen har fungert så bra så jeg blir nesten rørt, sier Tønseth, som har slitt med å trene hardt helt frem mot sesongstart.

Han var nest best av de norske etter suverene Klæbo på dagens 15 km klassisk. At han skulle stå på seierspallen i et verdenscuprenn i dag, skulle man ikke trodd om man skrudde tiden tilbake med noen måneder.

– Det verste var uvissheten

Det var på en rulleskitur med herrelandslaget i italienske Livigno det gikk skikkelig galt for Tønseth. I en fart på 50 km/t fikk han en stein i bakhjulet på den ene rulleskien, roterte rundt og smalt i bakken. Resultatet var en hjernerystelse, som har vist seg mer alvorlig enn først antatt.

– Det går sakte. Jeg sliter med å komme tilbake i skikkelig trening, sa han til NRK mot slutten av september.

Nå som den mørke tiden er forbi, kan han tenke tilbake på hvordan det føltes.

– Det verste var uvissheten. Det var ingen skal kunne gi meg et klart svar hvor langt tid det skulle ta før jeg ble kvitt den hjernerystelsen. Man går og undrer og lurer.

USLÅELIG: Tønseth vet ikke hvordan han skal slå Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Lehtikuva / Reuters

Ser ingen forbedringspotensial hos Klæbo

Heldigvis løsnet det rett før Beitstølen for trønderen.

– Etter Beito har det bare blitt bedre og bedre. Det har vært en kjempestart på vinteren for meg. Jeg har ikke vondt i hodet lenger, jeg har bare litt hodebry med hvordan jeg skal slå Klæbo fremover, smiler han.

Og det spørsmålet er det nok flere av verdens beste skiløpere som spør seg. Stjerneskuddet virker uslåelig på alle distanser i år, i hvert fall i klassisk.

– Det er rått og inspirerende hvor god Klæbo har blitt, han har tatt store steg på distanse og jeg ser ikke noe forbedringspotensial på han. Opplegget hans virker proft, sier Tønseth.