Tønseth slet med pustetrøbbel - ble reddet av operasanger Jan (79)

27-åringen har åpnet sesongen på en imponerende måte. Først da han knuste alle i langrennsåpningen på Beitostølen i midten av november.

Han var best også sist helg. Denne gangen på den internasjonale scenen. Søndag spurtslo han lagkompis Sjur Røthe i kampen om minitour-seier i verdenscupen på Lillehammer.

Etter den råsterke bragden på hjemmebane forteller Tønseth om utfordringer han ikke har snakket om før. Han tar NRK med på en ganske spesiell historie som starter tilbake i VM i Val di Fiemme i 2013.

Lungefunksjonen endret seg etter prolaps

SUKSESS: For verdenscupleder Emil Iversen (venstre) og minitour-vinner Didrik Tønseth (høyre). Her går de to ut av pressesenteret ved skistadion i Lillehammer. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tønseth skulle egentlig få sin debut i det seniormesterskapet disse februar- og marsdagene i Italia. Slik skulle det ikke gå.

20. februar kom meldingen om at den unge og lovende løperen reiste hjem. Grunnen var en prolaps, eller skiveutglidning i ryggen om du vil.

– Prolapsen og ryggproblemene satt i mellomgulvet, rett ved pustemuskelen. Jeg hadde helt fine lunger frem til 2013. Det er noe vi måler jevnlig. Men etter det som skjedde det året, så endret lungefunksjonen seg. Den gikk drastisk ned, forklarer Tønseth.

– Virkelig hjulpet

Siden har han lurt på hva som var den nøyaktige årsaken til den nedsatte lungefunksjonen, men ingen har kunnet gi ham et presist nok svar. En vending i «saken» kom da landslaget fikk ny lege denne sesongen. Tønseth mener Øystein Andersen begynte å tenke nytt rundt problemstillingen.

SPURTET TIL SEIER: Didrik Tønseth kunne strekke armene i været etter å ha gått først over målstreken i Lillehammer søndag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Andersen ville sjekke om Jan Sødal kunne hjelpe. 79-åringen var en av Norges ledende barytonsangere og har senere undervist i mange år på institutt for musikkvitenskap og på operaskolen.

Turen gikk til Sødals bolig på forsommeren. Tønseth sier han lærte å puste som en sanger.

– Det har virkelig hjulpet meg. Det er ikke sånn at jeg blåser mye bedre i O2 på grunn av det, men teknikken har jeg fått bruk for. Det er en annen måte å tenke når det gjelder utpust, sier Tønseth - og påpeker at det stilles enorme krav til operasangernes lunger.

«De synger tross alt uten mikrofon», melder han – og smiler.

Har prøvd å sjekke alt mulig

Tidligere operasanger Sødal mener utøvere generelt stort sett puster feil og at idretten har oversett det som gjelder innånding. «Vi som er sangere er jo helt avhengige av det», konstaterer han – og legger til.

– Vi lærer å få inn mer oksygen og surstoff i hver innånding. Da er det å lære sangpusten det eneste rette, sier 79-åringen.

– Men det er utrolig rart å gjøre, Tønseth?

– Jeg har jo prøvd å sjekke ut alt mulig rart fra 2013. Men legen vår, Øystein, er kreativ og veldig løsningsorientert. Det er artig å prøve nye ting. Du må gå inn i det med et åpent sinn, sier ski-profilen.

– I teorien skal det ikke fungere, men det gjør det. Det er noe med hvordan du tenker rundt inn- og utpust. Og det miljøet der er sikkert ekstremt med tanke på lunger, sier Tønseth.

Puster mer automatisk

Med på turen til sangpedagog Sødal var også allroundtrener Eirik Myhr Nossum. Han roser Tønseth for at han er en utøver som er villig til å bruke tid på å snu steiner hvis det oppstår utfordringer.

Nossum mener Tønseth i tiden med pusteproblemene kunne slått seg til ro med å være en god skiløper. Det gjorde han aldri.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her avbildet under langrennsåpningen på Beitostølen for noen uker siden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det som nok var nytt for Didrik var at han fikk forklart på en annerledes måte gjennom bruk av øvelser hvordan kroppen skal puste. Et pust eller to koster deg ikke mye ekstra krefter, men når det blir mange, så er det annerledes, sier Nossum.

Sødal er i hvert fall klar på at Tønseth har vært smart helt uavhengig av ryggtrøbbel som går utover pustemuskelen.

– Dette er det mange i idretten som kunne hatt glede av. De kunne fått et løft hvis de lærte det jeg driver med som handler om pust, sier han.