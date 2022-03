30-åringen ser nemlig akkurat nå ingen grunn for å gjøre noen retur til landslaget han ble vraket til i fjor vår. Etter den råsterke femmila i Kollen, der trønderen preget løpet underveis og til slutt staket seg inn til en tredjeplass, er han klar over at landslagsdiskusjonen kan blusse opp igjen.

Men det virker han ikke klar for.

– Landslaget er jo i teorien det beste. Men jeg har lært mye dette året. Jeg har syv mann i apparatet. Syv mann på én person, og det klarer ikke landslaget å matche. Jeg tror det blir endringer til våren, og det tror jeg må til. Jeg ser nytten av slik jeg har hatt det i år, sier Tønseth til NRK.

– De har mye mer å gå på

GLISET TILBAKE: Hos Didrik Tønseth, her på premieseremonien etter 50 kilometeren i Holmenkollen søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Som landslagsløper fikk han det overhodet ikke til de to foregående sesongene. Han ble til slutt vraket fra landslaget våren 2021.

Da startet han som han selv sier helt på scratch, eller med blanke ark om du vil. Han fikk med seg sponsorer og klarte å få på plass et team som skulle følge ham på veien mot OL.

Det er allerede kjent at tidligere landslagstrener Trond Nystad er en av hans sparringspartnere. Det samme er professor ved NTNU og leder for Senter for toppidrettsforskning i Trondheim, Øyvind Sandbakk. Tønseth har også knyttet til seg smørere gjennom sesongen. Han virker mer enn fornøyd med sitt eget opplegg.

– Så du ønsker ikke en landslagsplass slik det er nå?

– Akkurat som landslagsopplegget er nå, så har de mye mer å gå på, og det må de utfordres på, sier Tønseth, og fortsetter:

– Et slikt prosjekt som jeg har hatt er bra for at de skal drives fremover. Det sportslige opplegget jeg har fått til i år er jeg veldig fornøyd med. Det har båret frukter. Jeg har aldri trent mer. Jeg har med flinke folk og da blir det bra.

Blir holdt i ørene

KLAR BESKJED: Fra Niklas Dyrhaug, her sammen med Tønseth under årets utgave av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB

Niklas Dyrhaug er Viaplay-ekspert, mangeårig landslagsløper og kompis av Tønseth. Han slår fast at årets opplegg har fungert veldig bra.

– Han har fått mer struktur på treningen. Han har personer i Trond og Øyvind som holder ham i ørene. Det tror jeg har vært veldig sunt for Didrik. Jeg tror det beste for hans del er å fortsette med det.

– Jeg sier ikke at landslagsopplegget ikke er bra nok, men jeg tror han trenger nye impulser. Didrik bør fortsette i det sporet han er på nå, sier han.

Kunne ikke klemme kjæresten

I målområdet etter rennet var Tønseth godt fornøyd. Da kjæresten Anne Kjersti Kalvå kom bort var det likevel en avmålt feiring. Klemmene uteble. De ga hverandre istedet knoken.

Tønseth flirer godt når NRK tar opp situasjonen. Landslagsløper Kalvå hadde nemlig vært på fest hos Therese Johaug kvelden i forveien. Der hadde de blitt underholdt av Stian «Staysman» Torbjørnsen.

– Hun har vært i nærheten av ham. Og jeg antar hun er den personen i byen som har flest nærkontakter. Jeg ser på henne som pesten de neste dagene, sier Tønseth fleipende og gliser.

Imponert langrennssjef

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her på sekunderingspost under femmila i Kollen søndag. Foto: Lise Åserud / NTB

For trønderen er det alvor litt til. Han ønsker naturligvis å reise til verdenscupen i Falun kommende helg. Nok en topplassering der vil gjøre ham enda mer aktuell i landslagsdiskusjonen.

Om han får plass til Falun eller på landslaget neste år er det langrennssjef Espen Bjervig som bestemmer. Bjervig ville imidlertid ikke love noen ting eller svare på Tønseths utspill om at landslaget har mer å gå på.

– Men jeg synes det er veldig gøy å se Didrik gå fort på ski. Han har hatt en god sesong, og gått flere gode renn. Kjempegøy å se at han er på vei oppover igjen, så får vi håpe på flere gode topprenn som i dag, sier langrennssjefen.

– Jeg ønsker ham velkommen

Det var andre som var imponert også.

Sjur Røthe slår fast at det ikke nødvendigvis er mange som gjennom vinteren, og for så vidt etter femmila i Kollen, som har klart å slå seg inn på et landslag.

IMPONERT: Sjur Røthe ble nummer to, mens Didrik Tønseth tok tredjeplassen på femmila i Holmenkollen søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Sånn som Didrik leverer i dag, så må han få sjansen til å gå flere skirenn fremover, sier vossingen, og antyder dermed at Tønseth bør få reise til Falun.

Hans Christer Holund var svært imponert over sin tidligere lagkamerat.

– Han har ikke vært seg selv i to år, og det er gøy å se han har trent seg opp igjen og at han tilbake i toppen.

– Bør han tilbake på landslaget?

– Jeg ønsker han velkommen. Han er en ressurs på trening, en som gjør laget bedre. Det laget skal ledelsen ta ut. Men han gjør det lettere for seg selv med en pallplass, sier Holund.