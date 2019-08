Tønseth må trekke seg fra friidretts-NM etter fall på rulleski

Det forteller langrennsprofilen til NRK.

– Jeg må dessverre stå over. Jeg falt på en rulleski-økt for en tid tilbake og siden det har jeg hanglet litt. Det er ikke verre enn det. Jeg har fått trent høvelig, men ikke optimalt. Målet var å løpe, sette rekord og ta NM-medalje. Men du må være helt på topp og i bra form hvis du skal stille på noe sånt, sier Tønseth.

– Det er ganske tøft for en skiløperkropp å løpe mange runder på bane. Det er en risiko med det, det er det som ligger til grunn for avgjørelsen, sier 28-åringen – og legger til at det er i siden han har fått en kjenning etter fallet.

NRK sender friidretts-NM fra fredag 02. august, klokken 17:50 på NRK 1.

Han har aldri lagt skjul på at han hadde tenkt å løpe 10.000 meteren i NM på søndag.

Tønseth har allerede imponert på friidrettsbanen og førstkommende helg var målet å bli den raskeste langrennsløperen noen gang på nettopp denne distansen. Rekorden har Magnar Lundemo på tiden 29:30,4.

– Det er kjedelig, sier han på spørsmål om det er tungt at han ikke kan gå for rekorden allerede nå.

– Men jeg får prøve å oppsøke noen felt senere i høst der det legges opp til solid fart. Nå er det ikke vits i å ta noen sjanser, i hvert fall. Det hadde ikke blitt optimalt med den oppladningen jeg har hatt den siste uken. Da er det bare å kjøre trygt, sier Tønseth.

En annen langrennsløper, Therese Johaug, stiller til start i kvinneklassen på 10.000 meter under helgens NM.