I 19.00-tiden lørdag kveld møter landslagsløperen NRK ved hotellrommet sitt på Teveltunet, noen kilometer utenfor NM-bygda Meråker, hvor landslaget holder til.

– Først og fremst er jeg veldig lei meg på Magnes vegne, for at jeg ødelegger løpet hans i NM, et løp som er et av de viktigste løpene vi går. Og så er jeg utrolig skuffet over mine handlinger og at jeg gjør det jeg gjør, sier Tønseth – tydelig angrende overfor NRK.

MØTTE NRK: Didrik Tønseth. Foto: Benjamin Bakken / NRK

Legger seg paddeflat

Lite visste landslagsløperen i dag morges at han skulle stå for den store snakkisen under mesterskapet lørdag. 27-åringen fra Byåsen stilte på startstreken med kniven på strupen. Han kjempet for en plass på tremilslaget i VM.

Dermed kokte det over da Magne Haga knakk staven hans under fristilsdelen på 30 kilometeren med skibytte. Tønseth slo Haga.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Eksperter kritiserte ham kraftig. Magne Haga reagerte på Tønseths reaksjon på stavknekken og landslagstreneren kalte det uakseptabelt. Til slutt ble Tønseth også disket av juryen.

– Jeg beklager – og jeg har snakket med Magne, selv om det ikke forsvarer det jeg gjør. Jeg må bare legge meg flat, det hører ikke hjemme i idrett eller noe annet sted. Jeg er lei meg og skuffet, sier Byåsen-løperen.

Beklaget ved smøretraileren

Etter rennet gikk Tønseth nærmest rett til smøretraileren. Han forklarte seg i noen få minutter til pressen på vei ut av målområdet. Da han ankom traileren møtte han Haga for å snakke ut.

TUNG DAG: For Magne Haga, her etter 30 kilometeren lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg sa at «jeg beklager at jeg gjør som jeg gjør» og at jeg oppfattet situasjonen sånn, og jeg skjønte godt hans synspunkt på det.

Vi har fått skværet opp, men jeg ødela løpet hans og det får jeg ikke gjort noe med, dessverre. Jeg håper det kommer flere muligheter for ham og at han får gått gode skirenn, sier Tønseth.

– Viser at han forstår situasjonen

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener Tønseth beklagelse var det eneste fornuftige han kan gjøre.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det var noe som skjedde i kampens hete. Men det er selvfølgelig ikke akseptabelt å gjøre det. Da er det eneste riktige å beklage etterpå.

– Didrik er en fornuftig mann og sånn sett var det overraskende med hans reaksjon underveis i løpet. Men det at han legger seg flat etterpå viser at han forstår situasjonen og at det er et engangstilfelle, sier Bjørn.

– Skal riste det av meg

Allerede søndag skal Tønseth i aksjon igjen. Han går stafett for Byåsen IL sammen med blant annet Johannes Høsflot Klæbo.

Klubben er blant gullfavorittene, men det blir ikke lett å forberede seg etter lørdagens hendelse.

– Det er tungt selvfølgelig. Jeg ser ikke frem til denne natten her. Den blir sikkert tøff. Jeg skal riste det av meg og levere sportslig på søndag, sier en angrende Tønseth.