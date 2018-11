Tønseth kan ikke oppfylle kravet – må vrake seg selv til EM

Langrennsløperen Didrik Tønseth løp seg i praksis rett inn på laget til EM i terrengløp da han overraskende ble norgesmester i øvelsen 14. oktober.

Siden har han vært i en skvis.

EM foregår i nederlandske Tilburg søndag 9. desember. Samme dag er det verdenscupstafett i langrenn på Beitostølen, der det dagen før er 30 km fristil individuelt.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum gjorde det raskt klart at han forventer at Tønseth stiller på Beitostølen dersom han er interessert i å gå tremila og femmila i vinterens VM i Seefeld.

Friidrettsforbundets krav

Tirsdag kom uttaket til terreng-EM, uten Tønseths navn på lista. Det betyr imidlertid ikke at friidrettsforbundet lukket døra for Tønseth.

Den er faktisk fortsatt åpen.

HOLDER DØRA ÅPEN: Idrettssjef Erlend Slokvik i friidrettsforbundet holder EM-døra på gløtt for Didrik Tønseth, men stiller krav Tønseth ikke kan oppfylle. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi har holdt en plass åpen til ham, fristen for å melde på har ikke helt gått ut. Men mest sannsynlig får han ikke til det, sier idrettssjef Erlend Slokvik til NRK.

– Er det åpning for at han går tremila på Beitostølen lørdag og så løper EM i terrengløp søndag, eller forventer dere en annen oppladning?

– Nei, vi forventer nok en annen oppladning. Å gå tremil lørdag og så reise ned, jeg har ikke sjekket om det er mulig en gang, sier Slokvik.

Dermed lukker han døra for det som faktisk var Tønseths plan. Overfor NRK bekrefter nemlig Tønseth at han håpet å kunne konkurrere på ski lørdag og med piggsko i et annet land søndag.

– Ser at det ikke er optimalt

Å droppe tremila er ikke aktuelt for Tønseth, som følgelig må vrake seg selv til EM.

– Da blir det dessverre ikke noe terrengløp. Jeg ser jo at det ikke er optimalt for løpingen å gå ei tremil dagen før, og jeg skjønner at de vil ha inn friske bein, så da blir det nok kun langrenn den helga, konstaterer han.

Tønseth hadde allerede sett på logistikken.

– Det går et fly halv sju til Amsterdam søndag morgen. Men da blir det en reisedag som avsluttes med et EM, med fly og tog eller bil. Det hadde vært mulig å være på start, men å være der forberedt, hadde ikke vært mulig, erkjenner han.

EM-løpet starter kl. 14.10.

– Hadde du lyst?

– Jeg hadde håpet jeg kunne få med meg begge deler.

– Helproffe

Samtidig forstår han både langrennsledelsen og friidrettsforbundet.

– Det viser at Nossum kan det han driver med, og det kan friidrettsgjengen også, for de ser at det ikke er noen vits i at jeg kommer ned ei tremil i føttene. Det er to leirer som er helproffe. Da blir det sånn, konstaterer han.