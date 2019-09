For 13. oktober står Didrik Tønseth – og Therese Johaug – på startstreken når NM i terrengløp går av stabelen i Frognerparken.

Ski-profilen sier at han har som mål å gjøre det like bra som i fjor. Da tok han nemlig et råsterkt gull. Han innrømmer at terrenget i Oslo sentrum skiller seg kraftig fra det han er vant til der han trener i skiløypene i Trøndelag.

– Ren og skjær kapasitet

Men løpsformen og grunnformen skal være bra nok uansett, sier han. Tønseth legger imidlertid ikke skjul på at han håper de som løper Diamond League-finale fredag, nemlig Jakob og Filip Ingebrigtsen, også er på startstreken.

– Hva hadde skjedd dersom dere løp mot hverandre i Frognerparken?

– Hvis det hadde vært løypen fra i fjor, da hadde jeg håpet å være i nærheten. Men blir det for slakt terreng, da er jeg ikke i nærheten engang, frykter jeg... Det finner vi kanskje ut, sier Tønseth.

– Men har du den farten som trengs?

– Det er det jeg ikke har. Jeg går på kapasitet. Jeg rekker ikke å få opp noe fart, det er jo oktober. Det blir ren og skjær kapasitet.

Didrik Tønseth, her under en rulleski-økt onsdag morgen i Font Romeu i Sør-Frankrike. Foto: Berit Roald

Ferie for Team Ingebrigtsen

Men 13. oktober er ingen god dato for løperbrødrene fra Sandnes. Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund (NFIF), Erlend Slokvik, forteller til NRK at det er de «nest beste» som kommer til å løpe terreng-NM denne dagen.

Han trekker frem Marius Vedvik (vant NM i terrengløp kort løype i vår) og Per Svela som de tøffeste navnene Tønseth skal få bryne seg på.

Slokvik forklarer at Team Ingebrigtsen om en drøy måned kommer til å ta ferie etter friidretts-VM i Doha. Det mesterskapet avsluttes i begynnelsen av oktober. I perioden etter VM skal Jakob og Filip likevel på et tidspunkt mellom 12. og 20. oktober gjøre en jobb. De skal nemlig være harer i et verdensrekordforsøk i maraton, men utover det er det i utgangspunktet ferie for de to løperbrødrene.

De stiller derfor ikke i Frognerparken, men har EM i terrengløp i desember på planen.

Toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik (nummer to fra høyre), her omringet av de tre løperbrødrene, Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Iversen-stikk – Gjert slår tilbake

Det får en av Tønseths lagkompiser til å stusse. Rett ved siden av Tønseth, under landslagets pressetreff i treningsparadiset Font Romeu, står lagkompis Emil Iversen. Han er overbevist om at Tønseth slår meget godt fra seg som terrengløper.

Han svarer følgende på om hva han synes om at Team Ingebrigtsen ikke er på startstreken under terreng-NM.

– En duell hadde vært veldig kult. Jeg er overrasket over at de ikke tør å ta opp joggeskoene mot en veldig godt trent skiløper. Er det som de sier, at de har tatt ferie, da er jeg skuffet. Da er det fordi de ikke tør og er redd for å bli slått. For Didrik er i kjempeform, har jeg hørt, sier Iversen og smiler godt.

Emil Iversen, her avbildet under en treningsøkt for langrennslandslaget i franske Font Romeu. Foto: Berit Roald

– Aldri blitt spennende

NRK har vært i kontakt med Gjert Ingebrigtsen om Emil Iversens utspill. I en SMS til NRK, skriver han følgende:

«Get real. Om alle på landslaget (i langrenn) fikk løpe valgfri stafett mot guttene, ville de likevel blitt slått med god margin. Da mener jeg alle mot én».

På NRKs spørsmål om han ikke tror det blir spennende engang dersom Didrik Tønseth skulle konkurrert mot en av sønnene hans i et NM i terrengløp, svarer han slik:

– Nei. Ville aldri blitt spennende.

TRENERPAPPA: Gjert Ingebrigtsen, her fotografert under et pressetreff tidlig i august. Foto: Lise Åserud

EM krasjer med verdenscup

Slokvik i NFIF er i hvert fall spent på om Tønseth klarer å følge opp fjorårets gull-bragd. Friidrettstoppen svarer «ja, selvfølgelig» på om det kan bli noe mer enn bare NM og dermed EM i Lisboa 8. desember. Det er ikke noen formelle krav til terreng-EM.

Det som imidlertid kan være et problem er terminlisten i langrenn. EM i terrengløp krasjer med verdenscuphelgen på Lillehammer. Den samme krasjen i terminlisten kom i fjor. Da kjempet Tønseth om VM-plass i langrenn og måtte gå rennene på Beitostølen på dager han kunne forberedt seg og løpt EM i terrengløp.

– I fjor var det mesterskapssesong. Han måtte gå den tremila for å kvalifisere seg. I år er det ikke mesterskap. Da er det mindre trykk på ham for at han må gå alle løpene. Sannsynligheten er større for at han kan være med, sier Slokvik – og har naturligvis helt rett.

– Hvis du får muligheten til å stille i et internasjonalt mesterskap, så ofrer jeg et verdenscupløp for det. Vi får se i oktober, og så får vi eventuelt legge en plan, sier Tønseth – og forteller at han denne gangen ser ut til å få tillatelse av allroundsjef Eirik Myhr Nossum.

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum, her under en treningsøkt med både sprint- og allroundlandslaget i Font Romeu i Sør-Frankrike onsdag. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Må være tour-kvalifisert

Det er imidlertid ett eneste stort såkalt men i det hele.

For Nossum sier at dersom Tønseth ikke har kvalifisert seg til Tour de Ski, så må han prioritere det.

– Men han kan godt ha kvalifisert seg. Har han en sesongåpning som i fjor, så kan jeg si at han går Tour de Ski ganske tidlig. Da er jeg mer åpen for at han får lov. Han er motivert for løping, han synes det er givende, og det er en viktig del av treningen, sier allroundtreneren.

Så vil tiden vise om Team Ingebrigtsen lar seg pirre av Iversens stikk – og om Tønseth får sikret Tour de Ski-billett tidlig nok.