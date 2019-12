Haaland får draktnummer 17

Erling Braut Haaland spilte med draktnummer 30 i både Molde og Salzburg. I Dortmund skal nordmannen ikle seg den gule drakta med nummer 17 på.

Det får TV 2 bekreftet dagen etter at 19-åringen signerte for Bundesliga-klubben. At Haaland er tildelt draktnummeret, fremgår også av klubbens nettbutikk.

Haaland overtar med det draktnummeret til Sergio Gómez som er utlånt til spanske Huesca. Pierre-Emerick Aubameyang spilte med nummer 17 på ryggen fram til han meldte overgang til Arsenal i januar 2018.