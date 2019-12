Tønseth bekrefter: Reiser til terreng-EM – er fortsatt uenig med treneren

Det bekrefter langrennsløperen til NRK mandag morgen. Søndag var det fortsatt ikke spikret om han kom til å reise. Men etter samtaler med trener Eirik Myhr Nossum i går kveld har Tønseth landet på at han drar.

Avgjørelsen er endelig.

STERK I TERRENG-NM: Henrik Ingebrigtsen vant til slutt duellen med Didrik Tønseth, her er de to underveis i norgesmesterskapet tidligere i år. Foto: Tore Meek

Uenighet

For 28-åringen fra Byåsen var det tungtveiende at han har levert gode nok resultater i sesonginnledningen. I verdenscupåpningen i Ruka sist helg ble han nummer fire på 15 kilometer klassisk og nummer syv i mini-touren sammenlagt.

Det viktigste for Tønseth har vært å bevise at han er i form og god nok for Tour de Ski-laget. Dermed har Tønseth selv landet på at det ikke er noe i veien for at han til helgen er i Lisboa og løper i stedet for å konkurrere i verdenscupen på Lillehammer.

– Nossum er enig i at resultatene er gode nok til å være inne på Tour de Ski-laget nå. Det var det som var viktig for min del. Men han er ikke enig i at jeg skal løpe likevel. Han vil se meg på Lillehammer, sier Tønseth til NRK.

Didrik Tønseth tok NM-sølv bak Henrik Ingebrigtsen. Langrennsløperen imponerte Gjert Ingebrigtsen. Du trenger javascript for å se video. Didrik Tønseth tok NM-sølv bak Henrik Ingebrigtsen. Langrennsløperen imponerte Gjert Ingebrigtsen.

– Kommer ikke til å stoppe flyet

Nossum står fortsatt på at han skulle ønske eleven stilte på start på Lillehammer av flere grunner. Det har han også kommunisert til Tønseth.

Treneren ønsker å ha de beste skiløperne på start, han er ganske sikker på at Tønseth kunne kjempet høyt oppe i verdenscupen sammenlagt, og ikke minst distansecupen.

– Han går potensielt glipp av ganske mange poeng på Lillehammer. De blir vanskelig å ta igjen, sier Nossum.

– Men som jeg har sagt: Jeg kommer aldri i verden til å stroppe ham fast på Birkebeineren skistadion. Eller stoppe flyet. Så det er et valg han tar selv.

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum, her fra verdenscupåpningen i Ruka sist helg. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Usikker på opplegget mot EM

Tønseth forteller at terreng-EM nå i desember er hans sjanse til å løpe et slikt mesterskap. Som langrennsløper venter VM, OL og et nytt VM de neste tre sesongene.

– Neste mulighet for meg er i 2024. Da er det ikke sikkert jeg løper lengre, sier Tønseth.

Han har også lyst til å se hvor bra han kan løpe nå som han faktisk er i sesong. Tidligere har han deltatt i løpskonkurranser mens han er i sesongoppkjøring.

Nå skal han bruke de neste to dagene på å få hvilt mest mulig etter en kraftanstrengelse i Ruka i helgen. Han er ennå ikke sikker på hva slags oppladning han skal velge til det 10 kilometer lange terrengløpet i Portugal.

– Jeg har to alternativer denne uken. Det ene er å gå for langrennstrening og finprikke formen med noe jeg kan. Eller jeg kan løpe og finpusse steget. Risikoen hvis jeg løper for mye, er at jeg kan få fryktelig støle legger fra start i Portugal. Jeg skal se an litt utover, sier Tønseth.