– Det må jo mangle noen ledd der, sier Sander Sagosen mens han ser på bildet av lagkamerat Kent Robin Tønnesen.

Høyrebacken banket inn sju mål da Norge til slutt tapte med ett mål mot Frankrike i EM-åpningen. Og ikke bare er 26-åringens skudd harde, han har en bevegelighet i arm og skulder få andre er i nærheten av å ha.

– Det er en ordentlig gummiarm. Jeg aner ikke hvordan han får armen i den posisjonen, men han genererer i hvert fall en fryktelig kraft, forteller Christian O'Sullivan.

For selv om de har sett det før, vekker bildet oppsikt.

– Det ser jo litt ekkelt ut. Som om armen er brukket, er NRKs håndballekspert Håvard Tvedtens første reaksjon.

Hør Norge - Hviterussland i håndball-EM på P1 fra kl. 20.20 søndag.

– Alltid vært fleksibel

Tønnesen har vært sentral i den ungarske mesterligaklubben Veszprém siden i mai. Han gliser godt når han får se blinkskuddet til fotografen fra åpningskampen.

– Jeg får to armer i brystet, men han fikk ikke tak i armen da!

– De fleste er jo vant til armen min nå. Den har alltid vært fleksibel og jeg har hatt teknikken ganske lenge, så det er blitt en vane for meg, forklarer Tønnesen, som uansett omtales som ekstrem av lagkameratene.

SE VIDEO: NRK tok en nærmere titt på den utrolige skuddarmen til Kent Robin Tønnesen før VM i fjor. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: NRK tok en nærmere titt på den utrolige skuddarmen til Kent Robin Tønnesen før VM i fjor.

Overraskelsesmoment

Det er uansett hva armen gjør og ikke hvordan den ser ut, som er viktig både for Tønnesen og Norge. Skuddene blir ekstra vanskelige å stoppe for motstanderen.

VÅPEN: Kent Robin Tønnesens arm blir viktig for Norge i EM. Foto: Michel Euler / AP

– Konsekvensen av å ha en sånn arm er at det er utrolig vanskelig for keeperen å lese hvor skuddet kommer, for den har en annen vinkel enn en vanlig arm har. Det er en veldig styrke og en spisskompetanse vi så mot Frankrike, og den blir viktig fremover, sier Tvedten.

– Han er jo hypermobil i skulderleddet og da er det vanskelig for forsvar blokke skuddet, mener Gøran Johannessen og demonstrer med sin egen høyrearm. Også den går mye lenger bak enn hos de fleste andre.

Sagosen og O'Sullivan har begge forsøkt å bryne seg i forsvar på Tønnesen i klubbsammenheng. Med mer eller mindre hell.

– I mesterligaen møtte jeg Kent Robin på min posisjon, og jeg husker jeg gikk opp i blokk noen ganger, men ballen føyk rundt. Det er umulig å vite hvor den armen der kommer. Den er hans største styrke, sier Sagosen.

– Jeg har spilt mot ham i oppveksten også, men jeg tror fortsatt ikke jeg forstår hvordan han får noen av skuddene igjennom slik han klarer. Det er en spisskvalitet Norge trenger, slår O'Sullivan fast.