Tønnesen i tenkeboksen - jaktes av storklubb

– Det er utrolig smigrende å bli nevnt i sammmenheng med en så stor klubb, sier Tønnesen om interessen fra den ungarske storklubben Telekom Veszprém.

NRK møter Tønnesen på hotellet før hjemreise til Norge. Etter fult fokus på VM og landslaget, vil han nå rette fokuset mot fremtiden. Der venter muligens Telekom Veszpré, ifølge Ouest France.

Fulgt Tønnesen lenge

Den ungarske toppklubben har vært tapende finalist i mesterligaen de to siste årene, og regnes som en av gigantene i europeisk klubbhåndball. Ifølge TV2 har de fulgt Tønnesen i flere år.

– Jeg skal sette meg ned med agenten min og ta en god prat med ham. Så får vi se hva som skjer, sier en litt sliten Tønnesen morgenen etter sølvfeiringen.

25-åringen spiller til daglig i den tyske klubben Füchse Berlin. Tønnesen har slitt mye med skader i høst, og i september måtte han gjennom fire operasjoner i leggen.

Skaden var så alvorlig at det var usikkert om han rakk VM, men Tønnesen spilte seg i form gjennom mesterskapet.

SØLVVINNERNE: De norske guttene vant sølv i VM. Det kan ha hevet interessen for norske spillere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I verdenstoppen

Det er også grunnen til den økende interessen, tror Tønnesen.

– Når man leverer i et mesterskap er det klart at flere klubber får opp øynene for deg.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten mener Telekom Veszprém er en spennende mulighet for 25-åringen.

– Veszprém er et lag som satser hardt. Det er et kjempebra lag, i et håndballgalt land. Nå kan han ta steget opp til et lag som er helt i toppen internasjonalt.

–SPENNENDE MULIGHET: NRKs håndballekspert Håvard Tvedten tror en overgang til Telekom Veszprém kan være interessant for Kent Robin Tønnesen Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ettertraktet

Etter å ha overrasket en hel håndballverden, og tatt sølv i VM, tror Tønnesen at en rekke av spillerne blir enda mer ettertraktet på overgangsmarkedet.

– Det er klart mange av spillerne blir ettertraktede nå. Vi har mange ute i Europa allerede, og det kommer ikke til å bli noen færre etter dette, sier Tønnesen.

Han får støtte av Håvard Tvedten, som trekker frem noen aktuelle spillere.

– Både Torbjørn Bergerud og Eivind Tangen bør være veldig ettertraktede nå. Generelt tror jeg markedsverdien til de norske guttene har steget etter VM.