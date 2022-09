Toni Nadal er onkel til verdens mest suksessrike spiller, Rafael Nadal, og spanjolens tidligere trener. For øyeblikket skriver han tenniskommentarer for den spanske storavisen «El País» og er en del av trenerapparatet til kanadieren Felix Auger-Aliassime.

«Onkel Toni» er kjent for å si sin ærlige mening når det gjelder tennis. Og når det

INNFLYTELSESRIK: Toni Nadal er blant de mest kjente ansiktene i tennisverdenen utenfor banen. Han mener Casper Ruud behandles dårlig av arrangørene. Foto: Thibault Camus / AP

kommer til at Casper Ruud måtte åpne US Open på «ubetydelige» bane 12, er han krystallklar:

– Jeg skjønner at de som er ansvarlig for turneringen må vise litt forståelse for spillerne som skaffer mest oppmerksomhet, men jeg vet ikke om det skal være til det uetiske punktet at spilleren som er femteseedet blir sendt til ubetydelige baner og må se seg erstattet med spillere som skaper blest, ikke bare for spillet sitt, men for sin gjentatte uhøflighet og uortodokse oppførsel, skriver Nadal i El País.

Toni Nadal skriver at spillernes kvalitet bør veies tungt, og syns det stiller tennisens ledere i et dårlig lys at det ikke prioriteres i større grad. Den spanske suksesstreneren mener at det er trist at fansens oppmerksomhet i større grad rettes mot spillere med utagerende oppførsel.

Fakta om baner i US Open Ekspandér faktaboks Fra størst til minst: 23.771 plasser – Arthur Ashe 14.061 – Louis Armstrong 8125 – The Grandstand 2800 – Bane 17 1704 – Bane 11 og 12 1494 – Bane 7 1148 – Bane 5 1104 – Bane 10 og 13 1066 – Bane 4 1032 – Bane 6 624 – Bane 9 502 – Bane 14 og 15 336 – Bane 8 og 6

Det nevnes ikke navn, men spilleren det siktes til er etter alt å dømme Wimbledon-finalist Nick Kyrgios. Australieren med et ymse rykte spilte 1. runde på ærverdige Arthur Ashe, og spilte sine fem kamper på den største eller nest største banen (Louis Armstrong).

Ruud og Kyrgios er som natt og dag på tennisbanen. Nordmannen oser av stabilitet og har gjort god sportsånd til sitt varemerke. Sistnevnte kan slå hvem som helst på en god dag, men er den første som knuser racketen når han møter motstand.

STARTET I DET SMÅ: Casper Ruuds åpningskamp mot Kyle Edmund gikk på bane 12 i New York. Det er anlegget som rommer femte flest tilskuere med en maks kapasitet på 1704 plasser. Arthur Ashe-stadion har plass til nesten 24.000 mennesker til sammenligning. Foto: Pontus Höök / NTB

Ruud spilte sine to første kamper på bane 12 og 17. Deretter ble det én kamp på Louis Armstrong, før han avsluttet med fire kamper på Arthur Ashe – og til slutt ble nummer to i US Open og verden.

Ruud: – Ble kanskje litt overrasket

På plass i Lillehammer, to dager før Davis cupoppgjøret mellom Norge og India, humrer Snarøya-gutten litt når NRK tar opp Nadals kritikk av US Open.

– For to uker siden hadde jeg kanskje ikke et stort nok navn til å dra de største publikum

KLAR FOR NY KAMP: Casper Ruud spiller minst to kamper i helgens oppgjør i Davis Cup mot India. Foto: Geir Olsen / NTB

på de største bane i innledningen ... Samtidig var jeg femteseedet, så man liker kanskje å tenke at man kan få noen goder med det. Men akkurat i den første kampen ble man jo kanskje litt overrasket over hvilken bane man ble satt på, sier Ruud til NRK.

Han forteller at Toni Nadal først lo litt av det, så lo de litt av det sammen. Nå håper han på en mer attraktiv bane fra start til neste år.

– Jeg håper det ikke blir bane 12 i US Open i første runde, smiler Ruud.

Nordmannen ser ett lyspunkt

– Til syvende og sist er banene helt lik: Linjene er der, nettet er der, dommerne er der og ballguttene er der. Men det handler litt om hvor stor plass det er rundt, sier Ruud, som er mest komfortabel når han har god plass til å bevege seg bak grunnlinjen.

Samtidig ser han en liten fordel ved ikke alltid å måtte spille på de aller største arenaene i det mest prestisjetunge turneringene.

– Jeg er ikke den som spiller mest flashy eller har de største utbruddene. Det går fint å holde seg litt utenfor det rampelyset. Med det rampelyset og de banene kommer det også press og forventninger, så det gjør meg ingenting.

Christian Ruud: – Jeg er litt enig

– Jeg er litt enig med ham. Jeg synes Casper, som er ung og såpass høyt ranket, skal få litt større baner egentlig. Det er populære damespillere og så er det Kyrgios og Murray, og tidligere vinnere, som ofte får den banen, som jeg syns er litt feil, sier trenerpappa Christian Ruud.

ALLTID TETT PÅ: Christian Ruud fulgte sønnen fra sidelinjen under hele US Open. Her sammen med Pedro Clar, Ruuds trener fra Nadal-akademiet. Foto: John Minchillo / AP

Han innrømmer at han har ved flere anledninger har gitt uttrykk for det han mener er feil prioriteringer fra arrangørene. Og etter to Grand Slam-finaler håper han det kan skje en endring:

– Det er til syvende og sist turneringseierne og TV-selskapene som styrer, og de vil ha det «hotte» navnene. Nå blir forhåpentligvis Casper litt mer «hot», så kanskje han kan få litt og litt større baner i fremtiden.

Ruud tilbake i Norge – møter India

Casper Ruud spilte alle kampene fra kvartfinalen og ut på Arthur Ashe.

– Det var gøy å nyte de øyeblikkene og spille på den største stadion som vi har, sier Ruud, som nå blir å se på norsk jord.

Verdenstoeren utgjør sammen med Viktor Durasovic, Herman Høyeraal, Lukas Lilleengen og Simen Sunde Bratholm det norske laget i helgens duell mot India.

Viktor Durasovic (fra venstre), lagkaptein Anders Håseth og Casper Ruud var til stede under Norges pressekonferanse foran Davis Cup-kampene i Håkons Hall på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB

Norges beste spillere – Ruud og Durasovic – har aldri vært rangert bedre på ATP-rangeringen, henholdsvis som nummer to og 224 i verden.

Vinneren er landet som først stikker av med tre seirer. Fredag spilles det to singlekamper, mens lørdagen åpnes med doublekamp. Deretter spilles det opptil to singlekamper for å avgjøre oppgjøret.

Norge var nære ved å ta seg til Davis Cup-sluttspillet – «VM i tennis» – som starter i desember, men tapte kampen mot Kasakhstan i Oslo i mars. Nå er målet å komme se til sluttspillet i 2023. Norge har aldri kvalifisert seg tidligere.