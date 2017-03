Tømmernes ny friidrettspresident

Ketil Tømmernes ble valgt som ny president i Norges Friidrettsforbund søndag. Han tar over for Tore Hordnes, som tapte avstemningen med tre stemmer. Dermed vant valgkomiteen fram med sin innstilling. Tømmernes er valgt for en toårsperiode. Han har tidligere vært sportssjef i forbundet.