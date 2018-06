Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kun 27 015 tilskuere fulgte ifølge FIFA kampen mellom Egypt og Uruguay Jekaterinburg Arena, en stadion med kapasitet på 33,061. Ifølge FIFA var det solgt 32.278 billetter til kampen.

Også på St. Petersburg Stadium, som tar 64,468, var de mange tomme setene iøynefallende selv om de offisielle tallene viser 62.348 tilskuere. Kampen endte 1-0 til Iran over Marokko, etter et selvmål fire minutter på overtid.

Selv om første kamp fredag ble spilt i vertsbyen lengst øst. og den andre mellom to gjerrige lag de færreste levner en sjanse i sin gruppe, så var det kamper det henholdsvis var knyttet høye forventninger eller i en av de mest attraktive arrangørbyene.

Leter etter svar

FIFA leter etter en grunn til at det var glissent på tribunen under fredagens VM-kamp mellom Egypt og Uruguay. Foreløpig har man ikke noe svar.

– Kanskje skremte det kjølige været bort enkelte med billett, sier Aleksej Sorokin, leder for organisasjonskomiteen, til avisen Sport-Express.

– At flere billettkjøpere uteblir fra kampen er FIFAs ansvar. Feltene som sto tomme er ikke blant dem vi har solgt billetter til, sier Leonid Rapoport, sportsminister for Sverdlovsk-regionen.

– Tomme tribuner kan ødelegge

Russerne frykter at de tomme setene kan

– Det er et skammelig bilde allerede fra den andre kampen i VM. Hele skjermen viste oransje tomme seter. Hvorfor er tribunene tomme? VM har alt som skal til for å bli det beste til nå, men tomme tribuner kan ødelegge, skriver Sport-Express på kommentarplass og skylder på det kompliserte FIFA-systemet for salg av billetter.

Kort tid før avspark fredag var det likevel mulig å kjøpe billetter til alle dagens kamper på FIFAs hjemmeside. Storkampen mellom Portugal og Spania i Sochi hadde ledige plasser mens grupperivalene Marokko og Iran var i gang med sin kamp.

MER TILBUD ENN ETTERSPØRSEL: Fredag var det mulig å bestille billetter til samtlige av kampene lørdag. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Er man villig til å kaste seg rundt, er mulighetene mange de nærmeste de nærmeste dagene, også på Argentina-Island i Moskva lørdag. Med unntak av Brasil-Sveits i Rostov, Tyskland-Mexico i Moskva og vertsnasjonen mot Egypt i Saint Petersburg er det i skrivende stund tilgjengelige billetter til alle VM-kamper til og med tirsdag gjennom FIFAs offisielle kanaler. Lørdagens kamp mellom Nigeria og Kroatia i Kaliningrad, en overkommelig kjøretur fra Gdansk, har også plasser med såkalt «medium availability»

Foruten de vanlige rutinene ved bestilling av reise er det mulig å oppleve VM på nært hold ved å registrere en bruker hos FIFA og deretter en såkalt FAN-ID. Sistnevnte får man i det man kan vise til kjøp av en offisiell billett, og gjelder som visum samtidig som det er nødvendig for å være garantert å slippe inn på stadion.

Spenningen døde ut

I den andre kampen fredag var Marokko var raskest ute av startblokkene, og det umiddelbare trykket sørget for flere farlige sjanser før fem minutter var spilt.

Og kampen fortsatte i et heseblesende tempo.

Etter 18 minutter var det flipperspill foran Irans mål, hvor keeper Alireza Beiranvand og forsvarsspillerne etter tur kastet seg for å blokkere alle forsøkene fra de rødkledde. I forlengelsen av det kontret Iran tre mot tre, men da Andafaris takling ble for upresis rant en meget god mulighet ut i sanden.

Nordafrikanerne hadde initiativet i en underholdende 1. omgang, men det var Iran som kom aller nærmest like før pause da Sardar Azmoun ble spilt helt fri med Marokkos Munir. Keeperen var imidlertid med på notene, og avverget også det påfølgende forsøket fra Alireza Jahanbakhsh.

SYNDEBUKK: Marokkos innbytter Aziz Bouhaddouz stanget inn seiersmålet fire minutter på overtid. For Iran. Foto: Christophe Simon / AFP

Selvmål på overtid

Etter pause roet det seg. Tempoet og underholdningsverdien sank gradvis, også takket være til tider ekstrem drøying fra Iran, og spenningen i det Aleksander Schau fra studio på Kontraskjæret i pausen karakteriserte som en kul kamp døde ut.

– Det var ikke veldig høy odds på at denne kampen skulle ende 0-0, sa NRK-kommentator Christian Nilssen.

Alt tydet på at han skulle få rett, inntil fire minutter på overtid. Irans innoverskrudde frispark fra venstre ble stanget i eget mål av Marokkos innbytter Aziz Bouhaddouz.

Team Melli, som det iranske landslaget kalles, kunne dermed juble for sin andre seier i et VM (2-1 over USA i 1998 var den første) og utrøstelige marokkanere må finne seg i at veien til avansement blir enda hardere.