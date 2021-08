Tomasgaard tok OL-medalje etter seiledrama

Ellevill Hovland-runde i Tokyo

Viktor Hovland var litt for langt bak til å kjempe om medaljene i OL-turneringen, men leverte en fantastisk sisterunde i Tokyo.

Lørdag var han misfornøyd med sin egen putting, noe som sendte han et stykke ned på resultatlisten. Men der putteren var iskald i på tredjerunden, var den tilbake på et godt nivå søndag.

Hovland leverte også varene med både driver, jernkøller og wedger. Det fikk han hele sju slag under par for dagen, to slag bedre enn han har gått på de tre foregående rundene til sammen.

Dermed ble det en Hovland-søndag som nordmenn har blitt vant til, men dessverre ble det for langt opp til å kjempe om medaljene. Det ser uansett ut til at Hovland blir beste skandinaver og at han kanskje kan sikre seg en topp 10-plassering.

– Det var bra i dag, litt frustrerende på midtpartiet av runden, men det er deilig å avslutte på den måten jeg gjorde, forteller Hovland til Discovery etter runden.

Kristian Krogh Johannessen gikk en ny runde på par, og endte sitt OL på en delt 53. plass.

Det er vanvittig tett i kampen om medaljene, og de beste spillerne har fortsatt en del hull igjen å spille.