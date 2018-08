Tomas Northug tatt for fyllekjøring

Tilståelsessaken mot Tomas Northug startet i Sør-Trøndelag rett kl. 11.00 i dag. Der innrømte 28-åringen å ha kjørt i beruset tilstand 24. juni 2018 i Team Northugs bil.

Ifølge siktelsen førte han en Jaguar med samme registreringsnummer som bilen Team Northug mottok som sponsorbil juli 2017.

– Jeg hadde vært på fest kvelden før og ventet ikke mange nok timer da jeg satte meg i bilen neste dag. Det er ingenting som kan unnskylde at jeg har gjort noe så dumt, og jeg beklager overfor alle rundt meg. Jeg er opptatt av å være et godt forbilde og dette var en velfortjent lærepenge, skriver Tomas Northug i en tekstmelding til Adresseavisen.

I en e-post til avisen opplyser politifullmektig Line Brenne Dreier ved Trøndelag politidistrikt at han hadde en promille på 1,34 da han ble stoppet i en rutinekontroll, dagen etter festen han sikter til i meldingen.

Det er litt over fire år siden storebroren Petter Northug innrømmet å ha kjørt i beruset tilstand. Han mistet da retten til førerkort «for alltid», mens lillebror Tomas mister førerretten i to år, der han må avlegge en ny, full førerprøve for å kunne kjøre bil igjen.

Fengselsstraff

Retten dømmer Tomas Northug til ubetinget fengsel i 18 dager. Han må også betale 42.000 kroner i bot.

Tingretten mente lovbruddet kvalifiserte til en fengselsstraff på 24 dager og straffeforslaget fra påtalemyndigheten var på 21 dagers fengsel og 50.000 kroner i bot. Likevel får den tidligere skiløperen strafferabatt for å ha gitt en uforbeholden tilståelse.

Petter fikk for fire år siden en strengere straff, med 50 dager fengsel og 185 000 kroner i bot. Han hadde en promille på 1,65.

Petter Northug fikk sonet straffen med fotlenke, og ifølge dommen kan en slik soningsmulighet søkes om, også for Tomas.

Det var flere skjerpende momenter i dommen. Han hadde blant annet passasjerer i bilen, og hadde tenkt seg til Trysil der han deltok på en treningscamp for barn og ungdom.

Tomas Northug la opp etter 2016-17-sesongen. Da var han kun 27 år gammel. Han har vunnet fireNM-gull i stafett- og lagkonkurranser, og ble juniorverdensmester på sprint i 2010. Han var også langrennsekspert for Eurosport under OL i Pyeongchang i 2018.