Tolv signeringer som vil prege Premier League

Et av de mest dramatiske overgangsvinduene i Premier League de siste årene er lukket, og det mangler ikke på spennende nykommere.

Både Arsenal og Tottenham har vært travle, mens Liverpool knapt har gjort noe. Manchester City ser ut til å ha dratt i land to solide signeringer.

Manchester United har gjort to store kjøp, men har også solgt unna stjernespissen Romelu Lukaku uten å få inn en erstatter.

Frisen for kjøp i Premier League er nå ute, selv om lagene fortsatt kan selge spillere til utenlandske klubber.

Det er tid for å ta en nærmere titt på noen av de største overgangene.

Harry Maguire, Manchester United (fra Leicester for 870 millioner kroner)

I 2011, da han spilte for Sheffield Uniteds ungdomslag, ble Maguire oppringt av Sir Alex Ferguson og fortalt at han kunne nå toppen om han bare jobbet hardt. Åtte år senere er 26-åringen verdens dyreste forsvarsspiller.

Stopperen på 194 centimeter har blomstret for Leicester og England de siste to årene. Prisen er høy, men kvalitet koster. United trengte en forsvarssjef og Maguire skal ha vært Ole Gunnar Solskjærs klare førstevalg.

Man kan se hvorfor, for Maguire er rå i lufta, god med ballen og har en jordnærhet Solskjær vil like.

Ferguson tar ikke ofte feil.

Nicolas Pépé, Arsenal (fra Lille for 780 millioner kroner)

Pépé sto i mål da han var liten, men laget hans slapp til så få sjanser at han begynte å kjede seg.

BØTTET INN MÅL: Nicolas Pepe skåret 22 mål for Lille i Ligue 1 sist sesong. Foto: Francois Lo Presti / AFP

Nå er 24-åringen en målfarlig ving. For kun tre år siden var han på lån hos Orléans i fransk tredjedivisjon, men i løpet av de siste to årene i Lille har han banket inn 35 ligamål. Han hevder hans fortid mellom stengene hjelper ham med å lese keeperne.

Pépé trives på høyre kant, hvor han skjærer innover og avslutter med venstrebeinet. Han kombinerer fart med slepen nærteknikk og overblikk. Forrige sesong la han opp til 11 ligamål.

Arsenal trenger en ving med Pépés kvaliteter.

Rodrigo, Manchester City (fra Atlético Madrid for 700 millioner kroner)

City treffer på de fleste kjøp for tiden.

Rodrigo vil konkurrere med Fernandinho, som er 34 år og vil trenge hvile. Rollen som midtbaneanker er både viktig og vanskelig i City: Rodrigo vil ofte få ballen under press, gjerne feilvendt, og skal vinne dueller i et lag med få duellsterke spillere.

Med et solid pasningsspill og en høyde på 191 centimeter bør imidlertid den 23-årige spanjolen kunne oppfylle kravene.

João Cancelo, Manchester City (fra Juventus for 650 millioner kroner)

Den portugisiske 25-åringen vil konkurrere med Kyle Walker om rollen som høyreback, og kan også spille på venstresiden av forsvaret, hvor City har ferske Oleksander Zinchenko og skadeutsatte Benjamin Mendy.

Cancelo er på mange måter en typisk Pep Guardiola-back. Han er rask, teknisk og offensiv. Det defensive kan jobbes med.

Slike ferdigheter vil passe godt inn i et lag som knapt gir fra seg ballen.

Christian Pulisic, Chelsea (fra Borussia Dortmund for 630 millioner kroner)

Som et av USAs største talenter er Pulisic vant med store forventninger. Det er bra, for denne sesongen skal han gå i fotsporene til Eden Hazard.

FEIRER SKÅRING: Pulisic skårte for Chelsea i treningskamp mot Red Bull Salzburg tidligere i sommer. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Ingen krever at 20-åringen skal være like god, men han skal bidra til å minske savnet. Det betyr at lynvingen må bli skarpere foran mål; han scoret aldri mer enn fire ligamål på én sesong i løpet av sine fire år i Borussia Dortmund.

Et par flotte mål i sesongoppkjøringen har gitt Chelsea håp om at Pulisic skal score langt flere enn dét.

Tanguy Ndombélé, Tottenham (fra Lyon for 580 millioner kroner)

En av Europas mest ettertraktede midtbanespillere var for tre år siden en overvektig 19-åring som ikke fikk spilletid i fransk tredjedivisjon.

Ndombélé spilte for Amiens og var talentfull, men udisiplinert. En alvorsprat med klubbens sportssjef fikk ham imidlertid til å jobbe hardere. Tre år senere, hvorav to har blitt tilbrakt i Lyon, anses franskmannen som et kupp av Tottenham.

Ndombélé kan i praksis alt. Han er en pasningssikker dribler, med et enormt steg, som gjør at han kan føre ballen gjennom ledd uten kostbare balltap. Han er både teknisk utsøkt og sterk defensivt.

Han skal bli moro å følge.

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (fra Crystal Palace for 540 millioner kroner)

Solskjærs andre storkjøp pleide å være spiss og har spilt for U20-laget til Kongo, men har siden byttet både posisjon og landslag.

SOLSKJÆRS ANDRE SIGNERING: Aaron Wan-Bissaka ble hentet fra Crystal Palace for 540 millioner. Foto: Roslan Rahman / AFP

På kun én sesong med A-laget til Crystal Palace etablerte Wan-Bissaka seg som en av ligaens beste backer. Kun to spillere hadde flere vellykkede taklinger i Premier League.

Noen har spurt seg om den hurtige 21-åringen er dyktig nok offensivt for United, men det han har vist i sesongoppkjøringen, har vært lovende. Som Maguire er han en høyst nødvendig oppgradering for Solskjær.

Sébastien Haller, West Ham (fra Frankfurt for 490 millioner kroner)

Om Spurs har kjøpt en midtbanespiller som kan det meste, kan West Ham ha fått noe lignende på topp.

Haller er 190 høy og ruver i boksen, men er mer bevegelig enn en typisk «target man». Franskmannen kan både true bakrom og strekke spillet. Teknikken er leken og vises gjerne i form av triks og flikker.

Mens Haller scoret 15 mål i Bundesliga forrige sesong, bidro han også med ni målgivende, et strålende tall for en spiss. Prisen er høy, forventningene likeså.

Joelinton, Newcastle (fra Hoffenheim for 430 millioner kroner)

Joelinton tar spissrollen til sterke Salomón Rondón, som har dratt til Kina. Brasilianeren er høy og kraftig nok til å kunne banke inn innlegg, men er som Haller også mobil.

Men i motsetning til Haller har ikke 22-åringen et sterkt statistisk grunnlag. Joelinton scoret syv mål på 28 ligakamper for Hoffenheim forrige sesong, som er lite for en angriper med en slik prislapp.

Det gjør ham til et av de største sjansespillene på denne listen.

Moise Kean, Everton (fra Juventus for 320 millioner kroner)

Kean var den første spilleren født i dette årtusenet til å spille i mesterligaen. Stortalentet har allerede scoret to mål på tre kamper for Italia.

STORTALENT: Kan Moise Kean bli en suksess i Premier League? Foto: Massimo Pinca / Reuters

På mange måter er 19-åringen en typisk spydspiss: rask, sterk, lur i boksen og kald foran mål. Han har imidlertid til gode å spille regelmessig på seniornivå, og har aldri scoret mer enn seks ligamål på én sesong.

Overgangen er dermed en risiko for Everton. Men slår han til, et potensialet stort.

Giovani Lo Celso, Tottenham (fra Real Betis på lån)

Den argentinske midtbanejuvelen kommer på lån ut sesongen, men Spurs kan gjøre overgangen permanent neste sommer for rundt 600 millioner kroner.

Som Ndombélé anses Lo Celso som et kupp. Få spillere i ligaen vil være mer lekne enn 23-åringen, som smetter forbi spillere med kjappe bein og utsøkt nærteknikk. Lo Celso scoret i tillegg ni mål i La Liga forrige sesong.

Sjansene er gode for at han kommer til å bli en publikumsfavoritt.

Dani Ceballos, Arsenal (fra Real Madrid på lån)

Ceballos hadde gått inn på de fleste topplag i Europa, men har ikke blitt fast i Real Madrid under Zinédine Zidane.

Med sin lekne teknikk er 23-åringen dyktig på små flater, flink til å drible og vanskelig å ta ballen fra. Spanjolen blir spilleren som skal føre ballen inn i farlige soner, før Arsenals vinger og spisser kombinerer og avslutter.

En låneavtale på én sesong er et lurt trekk av Arsenal. Ceballos blir svært spennende å følge – i likhet med resten av navnene på denne listen.