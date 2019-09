Tok til tårene etter forvandlingen: – Det har vært psykisk tungt

Warholm herjet igjen – og er glad han slapp kanonene: – Det får meg til å tro at Gud er fra Sunnmøre

DOHA/OSLO (NRK): Han lekte seg videre fra forsøksheatet. Heller ikke semifinalen ble noen test for Karsten Warholm. Etterpå la han ikke skjul på at han har fått en form for billig vei til finalen i årets VM.