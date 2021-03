Jakob Ingebrigtsen stakk fra konkurrentene ved inngangen til den aller siste svingen, og da var resten sjanseløse mot nordmannen.

– Dette gikk oppskriftsmessig. Han leker med konkurrentene og tar dette lekende lett, sier ekspert Vebjørn Rodal.

– Man føler seg litt uslåelig når man kommer på oppløpet først og man har ligget foran nesten hele løpet også. Så tenker jeg, hvorfor prøver dere ikke litt mer? Man må prøve å gutse litt og prøve å prege løpet litt hvis man skal kunne vinne, sier Ingebrigtsen.

For taktikken til nordmannen fungerte i hvert fall. Han fikk løpet slik han ønsket.

– Det funket overraskende lenge

– Jeg lå i front fra første meter egentlig. Jeg tenkte at hvis de er smarte, eller ikke er dumme, så legger de seg i front og kjører høy fart. Det hadde vært verre mentalt å løpe et raskt løp. Jeg la meg i front og det funket overraskende lenge. Gøy å ta gull i kveld, sier Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

– Det er ganske gøy når jeg sakte, men sikkert bare kan øke farten. Det betyr mye selvfølgelig med hundre prosent uttelling. Det er veldig deilig.

Han hadde ligget i frontgruppa hele veien, men på de siste 900 meterne la Ingebrigtsen seg helt i front og satte først ned tempoet noe.

– Han styrer dette løpet, titter opp på storskjermen for å se hvordan det ligger an, sa kommentator Jann Post underveis.

Nordås løp inn til femteplass. Foto: Christine Olsson/tt / NTB

– De sliter med å henge med, sier han om konkurrentene når Ingebrigtsen satte opp farten.

For den andre nordmannen i finaleheatet, Narve Gilje Nordås var det første mesterskapsfinale. Også han slet litt med å henge med Ingebrigtsen, men løp likevel inn til en sterk femteplass.

Målet var to gull

Ingebrigtsen satte ny personlig rekord på forsøket på 3000 meter på 7:49.52. Men da ble han også nummer tre bak franske Jimmy Gressier og Isaac Kimeli fra Belgia og kvalifiserte seg akkurat.

– Målet for det mesterskapet her er å gjøre det bedre enn for to år siden og da må jeg jo gjøre det bedre en et gull og et sølv, sa Ingebrigtsen selv før løpet.

For i forrige innendørs-EM ble det sølv på 1500 meter og gull på 3000 meter.

– Selvfølgelig må man gjøre en del smarte ting i løpet. Jeg håper jeg har nok erfaring til at jeg skal kunne ta gullet, fortalte han.

Et dramatisk EM

Også far og trener Gjert Ingebrigtsen hadde tro på gullmedalje til Jakob, men han la til at det ikke bare er å komme og hente det hjem.

– Det spørs hvor mye det har kosta å styre med det 1500-metergreiene.

Og de «greiene» han snakker om var ikke helt udramatisk. Det utspilte seg nemlig et drama etter 1500-meteren fredag, der Ingebrigtsen først jublet for gull da han løp i mål, deretter ble disket - og så til slutt ble tilkjent gullet likevel.

Dette var situasjonen som utløste dramatikken: