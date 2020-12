Tok sin første pallplass: – Sliter med å holde tårene tilbake

– Jeg er veldig rørt nå og sliter litt med å holde tårene tilbake akkurat nå. Jeg har jobbet mot dette i mange år, så jeg blir rørt, stolt og glad når det endelig lykkes, sier Sejersted til NRK etter pallplassen.

Sejersteds første pallplass i karrieren kom i herrenes første fartsrenn for sesongen.

På start sto både Aleksander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud, men det var en annen nordmann som stjal showet.

PALLEN: Adrian Smiseth Sejersted suste ned til sin aller første pallplass i karrieren. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Sejersted var til slutt den eneste som var i nærheten av å true vinneren Mauro Caviezel. Nordmannen var bare ett tiendedel bak sveitseren, men hadde neste halvsekundet ned til tredjeplassen.

– Jeg visste at det kom til å bli en krig. Samtidig visste jeg at løypa var kortere og enklere i dag, og da slipper jeg å tenke på at jeg blir sliten mot slutten. Da var det bare å kjøre på, og jeg traff bra på de kritiske punktene, oppsummerer Sejersted.