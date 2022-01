Tok historisk norsk skøytemedalje

Engebråten tok bronse på 5000 meter med 6.13,67. Han var bare 0,2 sekund bak Jorrit Bergsma på sølvplass. Nederlandske Patrick Roest tok gullet med 6. 11,54.

Det var Norges aller første individuelle medalje i EM enkeltdistanser uansett kjønn. Suksessen kom etter 24 forsøk.

– I dag var det moro å gå på skøyter. Helt fantastisk å klare å sette en fart jeg følte var ganske billig de første fem rundene og så bare flyte der. Deretter var det bare å jobbe da det begynte å gjøre vondt. Helt magisk, sa Engebråten til Viaplay.

Sverre Lunde Pedersen gikk på 6.20,99 og endte på 9. plass.

I forkant av 5000-meteren for menn var det fra norsk hold varslet at utfallet kunne bli direkte avgjørende for hvilken norsk løper som får gå distansen i Beijing-OL. Norge har kun én plass på 5000-meteren i Kina.

– Jeg må si jeg har vært nervøs hele uka. Det har ikke gått så bra før i år. Så får jeg beskjeden om at den som vinner av oss får gå i OL. Jeg skalv litt i bein og armer før løpsdagen i dag, sa Engebråten.

Nederlandske Sven Kramer endte på 6. plass med tiden 6.18,11. Det var Kramers 53. og karrierens siste 5000 meter på hjemmebane i Thialf i Heerenveen.

Sven Kramer på sin aller siste 5000 meter i Heerenveen. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Wiklund på femte

Ragne Wiklund hadde håper på medalje på 1500 meter, men endte på 5. plass med 1.54.85.

Nederland tok dobbeltseier med Antoinette de Jong (1.53,81) foran Ireen Wüst (1.54.08).

Marit Fjelanger Bøhm ble nummer 12 med 2,00,38 og Sofie Karoline Haugen nummer 13 med 2.00.44.

Wiklund tok overraskende gull på 1500 meter under VM enkeltdistanser i fjor, men sa etter lørdagens løp at hun ikke følte noe press.

– Jeg kjenner ikke så mye på det og jeg tror ikke konkurrentene tenker på meg som en gullfavoritt i hvert løp, sa Wicklund etter løpet.

Bjørn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke og Håvard Lorentzen på vei til EM-sølv. Foto: Peter Dejong / AP

11 hundredeler fra gullet

På lagsprinten tapte det norske laget gullet til Nederland med 11 hundredeler.

For det norske laget gikk Bjørn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke og Håvard Lorentzen. De kopierte sølvet fra 2020.

Håvard Lorentzen sa til Viaplay at det var bittert at gullet glapp med få hundredeler.

– Det er jo det, når det blir så nær og vi har litt uflaks underveis. Men det er en del av sprint, sa Lorentzen.

De to lagene var i en klasse for seg. Bronsen gikk til Polen, som ble slått med 82 hundredeler.