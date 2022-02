Tok gullet som får verden til å måpe: – Blir litt misunnelig på nordmenn

– Det er fantastisk. Man blir litt misunnelig på nordmenn som er så gode i vinteridrett. Ikke bare i de nordiske grenene, men i alpint, friski, snøbrett, skøyter ... Norge er helt unike i vinteridrettssammenheng, sier Martin Fourcade etter at Johannes Thingnes Bø sikret Norges gull nummer 15.

– Jeg trente et år i Norge og fikk være på Olympiatoppen og se hvordan man gjorde det der. Og det som imponerte meg mest var hvordan idrettene samarbeidet på tvers. Det har man prøvd på i Frankrike de siste årene også, men man har ikke lykkes like bra som i Norge ennå. Det er bare å gratulere, sier tidligere OL-konge Martin Fourcade.

IMPONERT: Martin Fourcade Foto: TIZIANA FABI

Men det holdt på å gå skikkelig gærent for Thingnes Bø på den siste skytinga, som sikret det historiske gullet.

Skjelven

– I det jeg stiller meg opp kjenner jeg at jeg er på nippet til å få maks skjelven. Prøver å holde børsa med overkroppen for å lure beina og slippe skudda fort. Bommer dessverre to, men det kunne blitt maks skjelven og da kunne det blitt både bom og tatt tid, forklarer Thingnes Bø til Discovery+.

Men de andre konkurrentene klarte ikke dra nytte av Thingnes Bø sine bom. Fillon Maillet bommet hele tre ganger, mens Ponsiluoma bommet en gang. Da kunne ingen ta igjen nordmannen.

Dermed endte stryningen opp med fire gull og en bronse til sammen dette OL.

– Hvordan er det mulig? Det lurer jeg også på. Nå sitter jeg her med fire gull og en bronse. Det er jo Bjørndalen-nivå, sier Thingnes Bø til NRK.

Dette er også første gang Thingnes Bø klarer å vinne flere individuelle gullmedaljer i et mesterskap. I tillegg var dette gullmedalje nummer 15 for Norge, og det skaper reaksjoner internasjonalt.

TO BOM: Thingnes Bø bomma to ganger på siste skyting, men det holdt til gull. Du trenger javascript for å se video. TO BOM: Thingnes Bø bomma to ganger på siste skyting, men det holdt til gull.

– Litt misunnelig

For aldri før har en nasjon tatt så mange gullmedaljer som Norge. Og enda kan rekorden fortsatt forbedres ytterligere, for de gjenstår flere solide norske gullmuligheter. For eksempel lagkonkurransen i alpint, femmila på langrenn for herrene og tremila for kvinnene.

Norges dominans i OL vekker oppmerksomhet også internasjonalt. Den anerkjente avisen Washington Post hadde torsdag en stor sak om den norske vinter-suksessen.

«Nok en gang et Norge-ellevilt OL med norsk dominans, norske medaljer, norske flagg, norske nasjonalsanger og en skikkelig kul norsk ski-lue som er overalt», skriver storavisen, før de prøver å forklare den norske suksessen med den norske idrettsmodellen.

– Det er helt vilt. Og jeg har sett at det er i alle slags idretter. Du må forklare meg hvorfor dere er så gode, sier John Nicolet, journalist og alpinkommentator i sveitsiske SRG SSR, og fortsetter:

– Jeg synes det som er imponerende, er at hvis du sammenligner størrelsen på landet og tallet mennesker i det mot antall vinnere, er det veldig interessant å se. Land som Sveits

MISUNNELIG: John Nicolet er misunnelig på den norske medaljefangsten, og mener andre bør lære Norge. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

eller Østerrike må lære av dere.

Forrige OL satt de norske utøverne også rekord i antall medaljer totalt. 39 ganger var nordmenn på pallen og mottok edelt metall i Sør-Korea.

Til nå i OL i Beijing har Norge tatt 34 medaljer, hvor altså 15 av dem er farget i gull.

Norske gull under OL i Beijing Ekspandér faktaboks Therese Johaug - Langrenn: 15 kilometer med skibytte

- Langrenn: 15 kilometer med skibytte Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø - Skiskyting: Blandet stafett

- Skiskyting: Blandet stafett Johannes Høsflot Klæbo - Langrenn: Sprint

- Langrenn: Sprint Birk Ruud - Friski: Big air

- Friski: Big air Therese Johaug - Langrenn: 10 kilometer klassisk

- Langrenn: 10 kilometer klassisk Marte Olsbu Røiseland - Skiskyting: 7,5 kilometer sprint

- Skiskyting: 7,5 kilometer sprint Johannes Thingnes Bø - Skiskyting: 10 kilometer sprint

- Skiskyting: 10 kilometer sprint Marius Lindvik - Hopp: Stor bakke

- Hopp: Stor bakke Marte Olsbu Røiseland - Skiskyting: Jaktstart

- Skiskyting: Jaktstart Sturla Holm Lægræid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen - Skiskyting: Stafett

- Skiskyting: Stafett Hallgeir Engebråten, Peder Kongshaug og Sverre Lunde Pedersen - Skøyter: Lagtempo

- Skøyter: Lagtempo Jørgen Graabak - Kombinert: Stor bakke + 10 kilometer

- Kombinert: Stor bakke + 10 kilometer Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo - Langrenn: Sprintstafett

- Langrenn: Sprintstafett Espen Bjørnstad, Espen Andersen, Jens Luraas Oftebro og Jørgen Graabak - Kombinert: Stafett

- Kombinert: Stafett Johannes Thingnes Bø - Skiskyting: 15 kilometer fellesstart

Den anerkjente britiske avisen The Guardian har også laget en større sak om den norske hemmeligheten og oppskriften på suksess.

«Det handler ikke bare om klima. Sverige, Sveits og Østerrike har de samme fordelene der, og en langt større befolkning. Det Norge gjør er å ha et intenst fokus på breddeidrett i vinteridrettene fra en tidlig alder», skriver avisen.

De nederlandske skøytestjernene blir påminnet hvor gode Norge er hver dag.

– Vi deler leilighetsbygg med nordmennene. Vi har en hall når vi kommer inn og på den ene siden er den nederlandske medaljetavla med våre syv gull, sølv og bronse. På den andre siden har Norge gjort det samme, men de har bare streker bortover. Vi er sånn: «Oi, de har gjort en god jobb de siste dagene», sier gullvinneren på 1000 m, Thomas Krol.

HISTORISK: Dette er bare et utvalg av de 15 historiske gullmedaljene dette OL. Foto: NTB

– Drøm som går i oppfyllelse

En annen som skaffet Norge enda en medalje var Vetle Sjåstad Christiansen, han gikk inn til en bronsemedalje etter en vanvittig siste skyting.

GRATULASJON: Johannes Thingnes Bø var kjapt ute å gratulere Vetle Sjåstad Christiansen med bronsemedaljen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Siste stå er et kapittel for seg selv. At jeg klarer å fylle der, under de vindforholdene. Jeg så det var masse bom og jeg satset alt. Det lykkes denne gangen. Skal ikke røpe hvor lite kontroll jeg hadde for da blir ikke prestasjonen like bra. Hadde siktet mitt en stund på skive seks en periode før jeg skjøt, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

Dermed gjentok han opphentinga på stafetten.

– At jeg klarer det i dag, fyttikatta, det var deilig. Hadde ikke trodd det etter starten der. Jeg var nummer 25 etter første ligg. Å rette opp det utover er mer enn man kan forvente. Det er mer enn en drøm som går i oppfyllelse, sier bronsevinneren.