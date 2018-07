Tok gull i Pyeongchang – nå er han innlagt på sykehus med betennelse i hjertet

– Jeg ligger nå på overvåkningen. Det er mye som tyder på at det er en bakterie som har kommet inn ved influensa som har gjort at hele systemet har blitt betent. Det er en betennelse på hjertet, men det er fortsatt litt usikkert hva det kommer av, sier Pedersen til NRK på telefon.

18-åringen ble lagt inn på sykehuset i Haugesund lørdag og senere fløyet til Bergen.

Pedersen publiserte selv bildet på sin Instagram og Facebook-profil. Under bildet skrev han følgende:

– Noen ganger går ikke alt helt etter planen. Jeg har vært litt syk de siste dagene, og etter å ha hatt maks uflaks har dette ført til at jeg har fått en betennelse på hjertet. Nå venter en lengre periode med hvile og rolig trening for å få hjertet tilbake til normalen. Olympiatoppen har allerede satt sammen et team til meg som skal hjelpe meg å bli fortest mulig klar til skisesongen!

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Pedersen imponerte alle under Paralympics i Pyeongchang hvor han tok gull i storslalåm og bronse i kombinasjon. I tillegg vant han verdenscupen sammenlagt sist sesong.

GULL OG BRONSE: Jesper Saltvik Pedersen imponerte stort under Paralympics. Foto: Geir Owe Fredheim / NIF / NTB scanpix

Føler seg bedre

18-åringen sier han kommer til å bli helt frisk fra betennelsen og at han allerede har et bra støtteapparat på plass.

– Det er sagt at jeg må ha en litt lengre periode med lite trening, men det kommer litt an på hvordan ting ser ut. Olympiatoppen har allerede satt sammen et team, men vi får se hvordan det går, sier han.

– Hvordan føler du deg nå?

– Jeg føler meg egentlig ganske bra. Det har kommet seg.

Pedersen sier han kommer til å bli liggende et par dager til på sykehuset mens han venter på at verdiene skal bli normale igjen.

18-åringen regnes som et av Norges største talenter innenfor para-alpint og har hatt en enorm utvikling de siste årene. Han var også lenge et talent i flere idretter.