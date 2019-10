Blant løparane som var med i gruppa er verdsmeistrane Sifan Hassan (to gull i VM, 10 000 meter og 1500 meter) og Donavan Brazier (gull på 800 meter). Sistnemnde skal ikkje ha hatt Salazar som trenar, men var ein del av treningsgruppa. Også tyske Konstanze Klosterhalfen (bronse på 5000 m) var med i gruppa som no vert lagt ned.

Fredag morgon er nettsida til Oregon-prosjektet borte. Kontoane i gruppa i sosiale medium er òg lagt ned.

– Den pågåande situasjonen er forstyrrande for utøvarane, og målet deira om å fokusere på trening og konkurranse. Derfor har eg vedtatt å avvikle Oregon-prosjektet, skriv Nikes styreleiar og administrerande direktør Mark Parker til magasinet Runner's World.

Nike-sjefen peikar på at det ikkje er bevist systematisk doping eller bevis for bruk av prestasjonsfremjande stoff på utøvarane til Oregon-prosjektet. No jobbar dei med å finne nye treningsgrupper og opplegg som passar til utøvarane, som no står utan lag.

Rasande Hassan

Etter at utestenginga vart kjent, har fleire løparar fått spørsmål om forholdet sitt til trenar Salazar. Sifan Hassan sprang inn til to VM-gull, men var opprørt etterpå. Ho meiner at ho kunne ha sett verdsrekord, viss ho ikkje måtte tenke på alle skuldingane under førebuingane.

– Eg har hatt ei tøff veke. Eg har prøvd å springe, eg prøver å vise at eg er rein og at eg alltid vil vere rein. Heilt til eg døyr, vil eg alltid vere rein, sa Hassan til NRK etter løpet.

– Eg veit ikkje kva folk tenker, eg har vore ein topputøvar sidan 2014. Korleis kan dei tru at eg er så dum at eg gjer noko sånt? Eg vil vise unge utøvarar at eg jobbar hardt. Eg vil seie til dei som trur noko sånn at dei må sjekke bakgrunnen til dei dei snakkar om, sa ho.

Sifan Hassan etter gull-løpet Du trenger javascript for å se video.

Utestengd i fire år

Salazar vart i førre veke utestengd av USAs antidopingbyrå USADA, som følgje av brot på dopingreglementet.

UTESTENGD: Alberto Salazar. Foto: Adrian Dennis / AFP

Han er skulda for å manipulere dopingprøver, tatt i bruk forbodne metodar og skaffa løparar tilgang til testosteron. Seint torsdag melde Nike at dei legg ned laget «Oregon Group», gruppa som har vore Salazars prosjekt sidan det starta i 2001.

Ifølgje USADA skal Salazar ha brukt uvitande utøvarar som prøvekaninar for eit kontroversielt treningsopplegg.

1. oktober vart trenaren utestengd i fire år.

Mistankar mot Mo Farah

Prosjektet vart starta med Salazar som sjef i 2001. Då var målet å heve nivået på amerikansk langdistanseløping. Blant løparane som har vore innom gruppa og tatt medalje er Galen Rupp (to OL-gull, 10 000 meter og maraton), Matt Centrowitz (OL-gull på 1500 meter i 2016).

TRENAR: Alberto Salazar saman med Galen Rupp (til venstre) og Mo Farah i 2011. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Mo Farah var òg med, inntil han braut med Salazar i 2017. Det har vore ei rekke dopingmistanker retta mot Farah, men han nektar for å ha dopa seg.

– Eg er glad for at USADA har etterforska Salazar. Eg forlét prosjektet i 2017, men har alltid sagt at eg ikkje tolererer dei som bryt reglane. No er eg glad for at saka er avslutta, seier Farah i ei fråsegn ifølgje britiske Independent.