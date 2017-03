Tok «selfie» med iguan under tenniskamp: – Takk for at du kom

Det ble en helt spesiell episode i onsdagens tenniskamp mellom tyske Tommy Haas og tsjekkiske Jirí Veselý.

En iguan skapte trøbbel for spillerne underveis i tenniskampen i Miami Open.

Arrangøren ble gjort oppmerksomme på inntrengeren der han lå i solsteken på resultattavlen. Da fisket tyskeren frem telefonen og tok en «selfie» med iguanen.

– En spesiell «selfie» Miami Open. Takk for å komme ut for å se tennis, skrev tennisspilleren Tommy Haas på Instagram.

– Fint av ham å stikke innom

Haas fikk litt pepper fra dommeren for bildet før kampen fortsatte.

– Jeg synes at det var et interessant bilde å ta. Jeg skjer neppe igjen, ettersom karrieren min snart er over. Det var fint av ham å stikke innom, sa Haas etter kampen.

Etter en liten stund ble det et diskusjonstema om de kunne spille med inntrengeren som tilskuer. Vesely var ikke helt komfortabel.

– Jeg tror ikke den vil forstyrre deg. Den er borte med poengtavlen og det er ikke et farlig dyr, sa en ivrig dommer til Vesely.

Det var tydelig at dommeren ville fortsette kampen, men i det Haas gikk bort til øglen stakk den da arrangøren prøvde å fjerne ham fra resultattavlen.

Kampen ble også stoppet da mens arrangøren prøvde å fange inntrengeren. Da ble det fullt kaos. Iguanen løp rundt på banen før den til slutt kapitulere og ble fjernet.

Tsjekkiske Vesely vant kampen 6–7 (5-7), 6-3, 7–5.

Ofte forstyrrer dyr idrettsarrangement

Faktisk skjer det relativt ofte at dyr forstyrrer idrettsarrangement. Forrige helg holdt Tiril Eckhoff på å kjøre på et nysgjerrig ekorn i Holmenkollen.

– Jeg håper jeg ikke drepte det, sa Eckhoff om episoden.

Her kjører Tiril Eckhoff nesten på et ekorn. Du trenger javascript for å se video. Her kjører Tiril Eckhoff nesten på et ekorn.

I Canada fikk Johannes Høsflot Klæbo, Alex Harvey og Niklas Dyrhaug nærkontakt med en hund som forvillet seg inn i løypa. Tidligere har en også sett forskjellige dyr som har forstyrret rytterne i sykkelløp.

I fjor vakte det oppsikt da golfspiller Henrik Stenson pirket i en alligator som lå i vannet under en golfturnering.