– Feltet splittet seg etter en krasj. Like etter kom vi i gruppen bak til en jernbaneovergang hvor det var blitt rødt lys. Halve gruppen kjørte over, men jeg var en av dem som stoppet opp.

Det sa Edvald Boasson Hagen fra lagbussen allerede før årets Scheldeprijs var over. Han befant seg altså i gruppen som valgte å respektere det røde lyset, noe som gjorde at det ble for langt frem til gruppen som satt i tet.

– Rittet ble jo ikke nøytralisert. Da var det like greit å komme seg i bussen, forteller Hagen.

Démare kritiserer avgjørelsen

Amund Grøndahl Jansen (Team Lotto NL – Jumbo) valgte derimot å sykle over jernbanelinjen på rødt lys. Han, og alle som tok samme avgjørelse, ble diskvalifisert. Til Procycling.no sier Grøndahl Jansen at det var vanskelig å få med seg hva som skjedde.

NORSK: Amund Grøndahl Jansen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det blinket rødt ved en togovergang, men den første gruppa bare kjørte over. Min vifte var like bak, jeg var ikke klar over at det skulle komme tog før bommen beveget seg. Da sto jeg allerede på togskinnene, sier han til nettstedet.

Blant listen på 35 ryttere som ble disket finner vi store navn som Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) og Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Sistnevnte er ikke imponert over arrangøren.

– Jeg er ikke enig i juryen sin avgjørelse. Jeg kunne ikke vite at det ble rødt lys, ettersom jeg allerede var på jernbanelinjen da det skjedde, skriver den franske syklisten på Twitter.

Edvald Boasson Hagen depper ikke etter at avslutningen på rittet ble spolert. Han hadde uansett ikke regnet med seier.

– Jeg hadde ikke som mål å være med å kjempe i front i dag. Målet var å få en gjennomkjøring før søndagen, og det fikk jeg.

Nok en triumf for Quick-Step Floors

De tre andre norske deltagerne Truls Korsæth (Astana), Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy) og Sindre Lunke (Fortuneo – Samsic) skal alle også ha stått av dagens ritt. Alexander Kristoffs lag UAE Team Emirates stilte ikke til start i endagsrittet som kan sees på som generalprøven før søndagens monument, Paris-Roubaix.

Av dem som faktisk kom seg til mål i Scheldeprijs 2018 var det nok en gang vårsesongens store lag, Quick-Step Floors, som kunne juble for seier. Den nederlandske 21-åringen Fabio Jakobsen vant rittet foran Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) og Christopher Lawless (Sky).