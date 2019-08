Sjuende strake NM-semi for LSK

LSK Kvinner slo Kolbotn 3-1 i NM-kvartfinalen etter to scoringer av nysigneringen Emilie Nautnes og ett av Elise Thorsnes. Arna-Bjørnar slo Røa 1-0, Trondheims-Ørn vant 4-2 over Sandviken, og Vålerenga er klare for semifinale med 3-0 mot Avaldsnes.