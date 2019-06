Tøff proff-start for Hovland – må vinne rundt åtte millioner kroner i sommer

Det norske golfesset stod for nok en bragd da han ble nummer 12 og satte amatørrekord i majorturneringen US Open natt til mandag.

Men nå må han helst gjøre det enda bedre i de neste konkurransene han spiller, for nåløyet er trangt om man skal hevde seg i golftoppen.

Og kanskje enda trangere om man blir proff mot tampen av sesong, slik Viktor Hovland ble i dag, dagen etter US Open-triumfen.

STORSPILL: Ikledd fargene til colleget sitt i Oklahoma imponerte Viktor Hovland på Pebble Beach i California. Foto: Christian Petersen / AFP

– Jeg får fem turneringer på å spille bedre enn andre gjør på en full sesong. Så jeg må jo spille bra, sier han til Norsk Golf.

Må vinne millioner

Og det er nettopp det. For for å få fast innpass på PGA-touren, golfernes øverste turnering, må man være blant de 125 spillerne som har vunnet mest. Det tilsvarer at han må spille inn rundt 900.000 dollar – nesten åtte millioner kroner – i premiepenger før sesongen er over i august. Og Hovland rekker, som han påpeker selv, bare fem turneringer.

– Jeg liker ikke å sette meg mål, men vet at jeg må prestere, forteller Hovland, som ikke har fått motta premiepenger som amatør.

– Å spille seg til plass er ekstremt vanskelig og krever både godt og jevnt spill gjennom hele sesongen for dem som allerede har plass. Viktor har kun noen få turneringer på å spille inn nesten én million dommer, og det krever topplassering hver gang han spiller. Kun et fåtall har klart dette før ham, forteller Viasat-kommentator og tidligere spiller Fredrik C. Kracht.

Det er flere måter å sikre seg spillerettigheter på PGA-touren. Blant annet får man to års spillerett om man vinner en turnering.

– Å vinne er jo drømmescenarioet. Da er alt sikret. Men det kan gå motsatt vei, at man begynner å slite. Da er det bare å trykke på restart, og legge en ny plan for hvordan han kan komme seg oppover dit han vil. Å spille inn nok penger som tilsvarer de som kommer topp 125 er nok hovedmålet, sier tidligere golfproff Marius Thorp til NRK.

Bare sju invitasjoner

– Han spiller bra nok til å vinne en PGA-turnering nå. Han har et nivå som Norge ikke har sett før. Det Henrik Bjørnstad gjorde, selv om han spilte på PGA-touren, kan nesten ikke måle seg, mener Kracht.

STJERNER: Viktor Hovland sammen med tidligere verdensener Rory McIlroy under en treningsrunde på US Open. Hovland fikk plass fordi han vant amatørmesterskapet. Foto: David J. Phillip / AP

Spillerne som ikke har PGA-plass, har bare lov til å få og ta i bruk maks sju invitasjoner til de gjeveste turneringene i løpet av en sesong. Med andre ord kan ikke Hovland bare spille når og hvor han vil.

– Han må spille de turneringene han får lov til. Og han kommer til å få invitasjoner uansett, for han stiller sterkt som verdens beste amatør, poengterer Kracht.

Hvis 21-åringen ikke får fast plass på PGA-touren neste sesong, er nivået under, web.com-tour, et sannsynlig alternativ. Og med nytegnet sponsor- og managementkontrakt i millionklassen blir uansett hverdagen forandret for Hovland.

– Det er ikke verdens undergang om det ikke blir helt som jeg vil at det skal bli. Jeg vet at jeg holder et høyt nivå når spillet sitter, slår Hovland fast til Norsk Golf.

– Det er ingen begrensninger hvor god han kan bli. Han kan bli verdensener, men vi kan ikke forvente at han skal spille like bra hver eneste uke heller, sier Viasat-Kracht.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.