LSK-profil tok pause fra fotballen – rørt av lagkameratens hyllest

– Jeg fikk det med meg. Det er både stort og rørende, sier Tobias Svendsen til NRK.

Fem dager har gått siden Lillestrøm-talentet gikk ut og fortalte at han ville ta en pause fra fotballen på grunn av psykiske helseproblemer. 22-åringen har tidligere vært åpen om angsten som har fulgt han siden 2016.

Søndag satt han hjemme i Molde og så lagkompisene vinne 3–0 over Sandefjord på Åråsen.

Det ble emosjonelt for Svendsen.

TALENT: Svendsen er kjent som en leken og dribleglad ving. Foto: Annika Byrde / NTB

Fullroser lagkapteinen

I det 11. minutt fikk midtbanespilleren, med draktnummer 11, applaus og rop fra hele stadion. Bare 15 minutter senere satte kaptein Gjermund Åsen inn 1–0 – en scoring han dediserte til Svendsen.

– Jeg satt og så på kampen selv, og det er rørende. Gjermund har vært en bærebjelke for meg i tiden etter at jeg gikk ut med min historie. Han har alltid stilt opp for meg. Han er en av grunnene til at jeg klarte å spille fotball i fjor og at jeg har vært med i år og, sier LSK-vingen.

Svendsen åpnet for første gang opp om angsten i et intervju med VG i fjor sommer. Samme år fikk han prisen for «Årets forbilde i Eliteserien» på Fotballfesten.

ÅRETS FORBILDE: Tobias Svendsen fikk pris av tidligere statsminister Erna Solberg under Fotballfesten i fjor. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kaptein Åsen forteller til NRK at hele laget har ryggen til Svendsen.

– Vi har en ung gutt som har hatt sine utfordringer de siste årene. Han har en liten jobb foran seg i høst. Vi to har hatt et ganske nært forhold, og denne scoringen her er virkelig for Tobias, sier Åsen, som håper han ser lagkompisen sin i garderoben igjen snart.

– Han er en utrolig fin person. Utrolig talentfull. Men igjen – personen skal ha det bra utenfor fotballen og. Det er et langt liv. Uansett hva han trenger, så vet han at han har laget her. Vi håper virkelig at Tobias kommer tilbake, legger Åsen til.

FIKK APPLAUS og ROP: Åråsen-publikummet hyllet 22-åringen i det 11. minuttet av kampen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Bruke den tiden jeg trenger

Svendsen forteller at han også er svært takknemlig for all støtten han har fått fra alle som følger Lillestrøm.

– Hadde jeg følt at jeg sto alene i det, hadde det vært mye tøffere. Jeg føler at jeg har hele stadion med meg. Det gjør ting litt lettere, samtidig som jeg får enda større motivasjon til å jobbe med problemene og komme tilbake – den dagen jeg er klar, sier Svendsen.

Han erkjenner at det var rart å se 3-0-seieren fra sofaen i Molde. Samtidig fikk 22-åringen en bekreftelse på at valget om å ta pause var riktig for ham nå.

– Jeg trenger fullt fokus på meg selv og mine problemer. Jeg føler at jeg har kommet en god vei, så kommer jeg til å bruke den tiden jeg trenger. Så vet jeg med meg selv – klarer jeg å komme meg helskinnet gjennom dette, så tror jeg at jeg kan få det moro på fotballbanen òg Når den tid kommer, sier Svendsen.