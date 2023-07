Oppe på toppen av stigningen til Cauterets-Cambasque, var gleden stor i Uno-X-leiren. Arne Gunnar Ensrud, som er trener for blant andre Tobias og tvillingbror Anders Halland Johannessen, var blant dem som var oppe på fjellet med 23-åringen etter målgang.

Der måtte han felle noen gledestårer, etter å ha sett Johannessen kjøre inn til en imponerende tredjeplass på den sjette etappen i Tour de France.

– Det var glede, stort sett. Glede og lettelse. Det er ekstremt godt at han fikk vist potensialet sitt. Det gir en ro for resten av laget og en ordentlig selvtillitsboost, sier Ensrud til NRK.

Vel nede i landsbyen Cauterets noen minutter senere, er Johannessen raskt ute med skryt til Ensrud, som går under kallenavnet «AG».

– Det er jo noe alle har drømt om, å kunne være her i Touren. Det har jeg sagt i mange år, at drømmen er å kjøre det største rittet i verden med Uno-X. Nå er vi her, og i tillegg så begynner beina å komme og vi klarer å gjøre en god etappe. Da er det veldig deilig å ha «AG» på toppen. Han er en av mine nærmeste, både for Anders og meg. Det å få oppleve dette sammen med ham, det er kult. Han fortjener mye ros, sier 23-åringen.

– Hvorfor fortjener han ros?

– Han holder ut med alt mulig surr. Jeg har hatt mye problemer med knær og så ringer jeg og har litt vondt i halsen. Det er mest surr, men så er det ekstra gøy når vi lykkes. Vi har hatt noen slike opplevelser tidligere og det gir motivasjon til å jobbe videre.

RØRT TIL TÅRER: Ensrud (venstre) sammen med laglege Rory Nolan. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Blandede følelser

For Johannessen ble drømmen om etappeseier mer eller mindre knust da Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar kjørte seg opp over Col du Tourmalet. De to sammenlagtkanonene var som ventet best i stigningen opp til mål.

– Det var en stund hvor jeg klarte å holde dem noenlunde på halvdistanse, men de ble litt for sterke. Det er litt kjedelig å se at seieren glipper så sent, men det er to navn som er kule å ha foran seg på resultatlista.

– Du har fått noen minutter til å tenke på dagen, hvordan ser du på den dagen som har vært?

– Det har vært kult, men det er litt blandede følelser. Hadde det bare vært en dag hvor sammenlagtrytterne ikke skulle strekke slik på beina, så kunne man kjempet om seier. Samtidig føler jeg at vi får vist oss frem. Vi har sett det vært litt kritikk rundt forbi om at vi har vært litt anonyme. Nå viser vi i hvert fall at muligheten for etappeseier er ikke bare noe vi har funnet på, sier han.

Tobias Halland Johannessen imponerte stort under den sjette Tour de France-etappen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Sitter du igjen med det som egentlig er en litt bitter følelse?

– Ja, litt. Men samtidig føler jeg at jeg har fått kjørt et godt sykkelløp. Det er gøy å være i front av en Tour de France-etappe. Beina er bra, så det lover godt for ukene som kommer, sier Johannessen.

Lenge hadde han også lagkameraten Jonas Gregaard med seg i bruddet. Dansken var en viktig hjelper for Johannessen gjennom store deler av etappen.

– Jeg har vært litt stresset på våre vegne på at vi ikke har levert noe. Men nå viser vi at vi har beina til å kjøre om seier, sier han fornøyd.

Først over ikonisk stigning

Etappen tok rytterne over kjente stigninger som Col d'Aspin og Col du Tourmalet. Over sistnevnte var Johannessen første rytter over toppen.

– Jeg har gåsehud over hele kroppen. Jeg trodde ikke mine egne ører. Først over Tourmalet er veldig stort, sa TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Som førstemann opp innkasserte han 20 klatrepoeng en pengepremie på 5000 euro, tilsvarende rett over 58.000 norske kroner.

Aldri før har en nordmann vært først opp Col du Tourmalet. Klatrebragden kan du se i videovinduet øverst i saken.

Det ble også en duell med portugisiske Ruben Guerreiro som nesten forårsaket en velt. Da delte Johannessen ut en liten skyllebøtte.

– Det er null respekt, kommenterte Christian Paasche hos TV 2.

– Det er bra han tar igjen, fulgte Thor Hushovd opp.

– Jeg hadde ingen tanke bak det, men jeg følte meg sterk. Og så så jeg Guerreiro prøvde å kjøre meg i gjerdet, så da ville jeg ta ham, sier Johannessen selv til NRK og TV 2.

Tobias Halland Johannessen leverte en råsterk sjetteetappe i Tour de France torsdag. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

– Vanvittig

Johannessen sørget for Uno-X og norsk sykkels beste resultat i årets Tour de France med en tredjeplass. Å følge opp den historiske fjellbragden med å bare bli slått av Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard er ikke bare-bare.

– Jeg er fornøyd med prestasjonen. Jeg hadde veldig gode bein og fikk maks ut av det sånn som det ble, legger han til.

Før denne etappen var Alexander Kristoffs syvendeplass på etappe fire det beste resultatet sett med norske øyne.

– Dette er helt vanvittig. Jeg hadde aldri trodd at Tobias skulle klare å hevde seg så bra på denne etappen i det sterke bruddet han satt i, og en tredjeplass etter at de fikk besøk av Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, det er mesterlig, sier NRKs sykkelekspert Sondre Sørtveit.

– Han gjør en liten norsk sykkelbragd med å bli nummer tre på denne fjelletappen, sier Ole Kristian Stoltenberg på NRKs radiosending.

Også lagkameratene skryter stort av 23-åringen.

– Det er helt vilt. Vi vet hvilket toppnivå han har inne, så det var utrolig deilig at han fikk den i dag. Han viser hvor stort potensial han har, sier Søren Wærenskjold.

– Han er helt rå. Han har hatt en litt trøblete sesong, men toppene hans er helt rå. Utrolig gøy at han får det til det. Det er vanvittig gøy, sier Jonas Abrahamsen.

Pogacar slo tilbake

I den siste bakken var det lenge Wout van Aert som holdt et jevnt tempo for Jonas Vingegaard, før dansken selv tok ansvar rundt fem kilometer fra mål.

– Det koster litt å kjøre i brudd. Da de gikk til, kjente jeg at jeg ikke hadde det, så jeg måtte bare «pace». Jeg hadde veldig lyst på den tredjeplassen når de kjørte forbi, så det er gøy, sier Johannessen.

– Jeg håpet de ikke skulle komme tilbake. De er på et annet nivå, men jeg kommer nærmere for hver dag. Jeg føler jeg kunne ha vunnet hvis de ikke hadde hentet oss inn i dag, legger han til.

Med knappe 2.5 kilometer gikk Pogacar til angrep og da klarte ikke Vingegaard å svare. Pogacar slo tilbake etter kritikken og tok etappeseieren foran dansken.

Her avgjør Tadej Pogačar etappen - bilder fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Deretter kom Tobias Halland Johannessen inn til en råsterk tredjeplass.

Vingegaard tok over den gule ledertrøya, men Pogacar skapte samtidig ny spenning i rittet ved å slå dansken med 24 sekunder. Vingegaard leder 25 sekunder foran Pogacar i sammendraget.