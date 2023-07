Tobias Halland Johannessen hylles etter historisk Tour de France-bragd: – Gåsehud

– Jeg har gåsehud over hele kroppen. Jeg trodde ikke mine egne ører. Først over Tourmalet er veldig stort, sa TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Den norske Uno-X-rytteren Tobias Halland Johannessen imponerte voldsomt da han rykket fra bruddgruppen han var i og var først på toppen av fjellet Col du Tourmalet på den 6. etappen av Tour de France.

Som førstemann opp innkasserte han 20 klatrepoeng en pengepremie på 5000 euro, tilsvarende rett over 58.000 norske kroner.

Ikke nok med det, Johannessen endte på 3. plass, bare slått av seierherren Tadej Pogacar og danske Jonas Vingegaard, som rykket fra med bare noen få kilometer igjen til mål.

Aldri før har en nordmann vært først opp Col du Tourmalet. Klatrebragden kan du se i videovinduet øverst!

Tobias Halland Johannessen imponerte stort under den sjette Tour de France-etappen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det ble også en duell med portugisiske Ruben Guerreiro som nesten forårsaket en velt. Da delte Johannessen ut en liten skyllebøtte.

– Det er null respekt, kommenterte Christian Paasche hos TV 2.

– Det er bra han tar igjen, fulgte Thor Hushovd opp.

– Vanvittig

Johannessen sørget for Uno-X og norsk sykkels beste resultat i årets Tour de France med en tredjeplass. Å følge opp den historiske fjellbragden med å bare bli slått av Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard er ikke bare-bare.

– Det er kult. Det var deilig å vinne bruddet, i hvert fall. Jeg følte meg veldig sterkt. Og hvis det er to navn som kan stå foran på lista, er det dem. Det er kult, sier Johannessen til et samlet pressekorps etter målgang.

– Jeg er fornøyd med prestasjonen. Jeg hadde veldig gode bein og fikk maks ut av det sånn som det ble, legger han til.

Før denne etappen var Alexander Kristoffs syvendeplass på etappe fire det beste resultatet sett med norske øyne.

– Dette er helt vanvittig. Jeg hadde aldri trodd at Tobias skulle klare å hevde seg så bra på denne etappen i det sterke bruddet han satt i, og en tredjeplass etter at de fikk besøk av Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, det er mesterlig, sier NRKs sykkelekspert Sondre Sørtveit.

– Han gjør en liten norsk sykkelbragd med å bli nummer tre på denne fjelletappen, sier Ole Kristian Stoltenberg på NRKs radiosending.

Tobias Halland Johannessen leverte en råsterk sjetteetappe i Tour de France torsdag. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Fryktet storkanon-oppgjør

Uno-X hadde før torsdagens knallharde etappe ambisjoner om å komme med i bruddet med Tobias Halland Johannessen, selv om seiersambisjonene var begrenset.

– Det er nok ikke en etappe som passer oss godt. Den er kort og intensiv. Jeg er redd for at det blir et oppgjør blant de store kanonene, sa Kurt Asle Arvesen, sportsdirektør i Uno-X, til TV 2 før starten.

Men da bruddet var etablert med Halland Johannessen og danske Jonas Gregaard var TV 2s sykkelekspert optimistisk.

– De sitter i en ekstremt god posisjon, sa TV 2-ekspert Thor Hushovd om Uno-X.

Inn til mektige Col du Tourmalet hadde bruddet skaffet seg en luke på nesten fem minutter til hovedfeltet, men på det 2115 meter høye fjellet begynte storkanonene å vise seg frem.

– Kjempebra etappe

Med litt over to kilometer igjen til toppen satt Jumbo-Visma og Jonas Vingegaard opp farten og kun Tadej Pogacar hang med det nederlandske laget. Vingegaard hadde med seg hjelperytter Sepp Kuss, mens Pogacar var isolert alene uten hjelperyttere.

I bruddet begynte også ting å skje.

– Tobias Halland Johannessen ser kjempesterk ut. Uansett utfall er dette en kjempebra etappe levert av Halland Johannessen og Jonas Gregaard, kommenterte Hushovd da bruddet sprakk opp Tourmalet og nordmannen satt igjen i en gruppe på bare fem ryttere.

Tobias Halland Johannessen i gruppen med Wout Van Aert, James Shaw, Ruben Guerreiro og Michal Kwiatkowski. Foto: Thibault Camus / AP

Med halvannen kilometer igjen til toppen angrep Vingegaard igjen, men Pogacar hengte seg på dansken som har et forsprang på over minuttet til sloveneren i sammendraget etter onsdagens kjemperykk.

Noen hundre meter lenger frem rykket Halland Johannessen fra bruddgruppen for å ta de klatrepoengene og pengepremien på toppen av Col du Tourmalet.

Pogacar slo tilbake

Vingegaard, Pocagar & co. hentet etter hvert inn bruddgruppen, og med det minsket Johannessens seierssjanser. Men nordmannen så pigg ut og hang med mens Wout Van Aert, som ble kåret til dagens mest offensive rytter, ledet an.

– Det koster litt å kjøre i brudd. Da de gikk til, kjente jeg at jeg ikke hadde det, så jeg måtte bare «pace». Jeg hadde veldig lyst på den tredjeplassen når de kjørte forbi, så det er gøy, sier Johannessen.

– Jeg håpet de ikke skulle komme tilbake. De er på et annet nivå, men jeg kommer nærmere for hver dag. Jeg føler jeg kunne ha vunnet hvis de ikke hadde hentet oss inn i dag, legger han til.

I gruppen på syv ryttere var Johannessen nummer fem mens de tråkket seg gjennom det yrende folkelivet på vei opp Cauterets-Campasque. Med fem kilometer igjen begynte tetgruppen å slå sprekker.

Vingegaard, Pogacar og Kwiatkowski gjorde et fremstøt på den siste stigningen og da måtte de andre, inkludert Johannessen, slippe.

Med knappe 2.5 kilometer gikk Pogacar til angrep og da klarte ikke Vingegaard å svare. Pogacar slo tilbake etter kritikken og tok etappeseieren foran dansken.

Her avgjør Tadej Pogačar etappen

Deretter kom Tobias Halland Johannessen inn til en råsterk tredjeplass.