Bare 0,2 sekunder skilte nemlig Bjørgen og Uhrenholdt Jacobsen.

– Jeg synes jeg burde ha vunnet i dag, etter å ha ledet i 9,5 km. Kanskje jeg var litt for hard på gassen i starten, men jeg følte jeg hadde kontroll, så jeg var litt overrasket når det ble tungt, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Uhrenholdt Jacobsen (30) viste god form og tok ledelsen fra første stund. Men det holdt akkurat ikke til å slå Bjørgen i mål. Men hun tar med seg NM-sølvet og ser framover.

– Hodet ville kanskje litt mer enn kroppen. Det er for så vidt greit å ta med seg inn mot et mesterskap det og, for det siste kommer etter hvert. Jeg er fortsatt i stigning.

– Jeg går fort, men går an å gå fortere

Med NM-sølvet i boks leverer dermed Uhrenholdt Jacobsen en god søknad til å gå OL-distansene.

– For en formstigning. Hun begynner virkelig å komme i OL-form, sier NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Uhrenholdt Jacobsen håper hun får gå denne distansen også i OL i Pyeongchang, men presierer at det ikke er opp til henne.

– Alle ser jo nå at det kommer til å være en norsk skiløper på hver eneste distanse som kommer til å stå og se på og være skuffet. Det er jo både styrken og svakheten i laget vårt. De av oss som ikke får gå, får være flinke til å støtte de andre, sier langrennsløperen.

Uhrenholdt Jacobsen oppsummerer fredagens renn slik som hun oppsummerte Tour de Ski:

– Jeg går fort, men går an å gå fortere, sier hun.

Går for hat-trick

Bjørgen vant sprinten i går og har dermed vunnet to NM-gull av to mulige. Det er trønderen fornøyd med.

– Jeg trodde Astrid slo meg fem meter før mål, så det var jevnt. Det smaker like godt i dag som i går. Jeg trenger disse konkurransene her, og jeg synes det er en av mine bedre skøyteløp i år, sier Bjørgen etter målgang.

– Jeg må si jeg har fått bra uttelling. To gull av to mulige er veldig bra, så jeg må si meg fornøyd med det.

– Går du for hat-trick?

– Jeg må jo det, smiler Bjørgen.

TOK SITT 23. NM-GULL: Marit Bjørgen gikk inn til sitt 23. NM-gull. Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok andreplassen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Synd at det kan skille så lite

Landslagstrener Roar Hjelmeseth var fornøyd med jentene under fredagens 10 kilometer, og synes det ble en flott duell mellom Bjørgen og Uhreholdt Jacobsen.

FORNØYD TRENER: Roar Hjelmeseth var fornøyd med prestasjonen til jentene etter fredagens renn. Her avbildet sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er synd at det kan skille så lite. Jeg tenker vi er glad for at vi har jenter som går fort på ski, og vi må kunne si at vi har fem jenter som er veldig, veldig gode. Og så må vi bare se på hvordan vi kan sette sammen dette laget på best mulig måte.

– Tror du Astrid får gå en distanse i OL?

– Det får vi jo bare vente å se med. Hun var i hvert fall utrolig sprek i dag, og det er moro. Hun var jo relativt tøff i starten, og hadde en ti sekunders ledelse en periode i løpet der. Det er utrolig bra kjempet, sier landslagstreneren.

Ragnhild Haga tok bronsen 21,3 sekunder bak vinneren Marit Bjørgen.