To Stabæk-spillere brøt karantene - fikk beskjed om å melde seg til politiet

De to spillerne skal ha vært på en sammenkomst fredag kveld med flere andre personer, da de egentlig skulle være i karantene.

Begge ble oppfordret av klubben til å melde seg selv til politiet, og det bekrefter Stabæk at de har gjort. Karantenebruddet skal ha resultert i at begge fikk en bot på 20 000 kroner hver.

– Vi angrer veldig på det som har skjedd, og skulle gjerne hatt det ugjort. Vi er lei oss, ikke minst for smittefaren vi har utsatt andre for. Vi er beredt på å ta straffen som måtte komme, sier spillerne i en felles uttalelse på Stabæks nettside.

Ble varslet om karantenebruddet

Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, bekrefter også til NRK at to spillere har brutt karantenebestemmelsene. Han bekrefter også at spillerne ble bedt om å melde seg til myndighetene og at det har de gjort.

– Hvordan fikk dere vite om dette?

– Jeg fikk en henvendelse tidligere i dag fra en som ville varsle oss om at to av spillerne hadde brutt karantenebestemmelsene. Vi setter stor pris på at vi fikk vite om det. Det er jo ikke akseptabelt med et brudd. Vi tok først og sjekket opp om dette stemte, sier Tunold.

– De har begge avlagt en negativ koronatest, men det har ingenting å si. De skal ha måtte sittet i karantene. Det har vi vært veldig tydelige på. Så de har brutt myndighetenes og våre interne regler.

– Retningslinjene våre henger i garderoben

Tunold forteller at kommunen sanksjonerer spillerne for brudd på karantenebestemmelsene, men at neste steg er å sanksjonere spillerne internt.

– Vi som klubb diskuterer jo nå internt på hvilke konsekvenser de skal få, med tanke på at de har brutt interne rutiner og skifteprotokoll vi følger.

– Har dere som klubb vært klare på kommunikasjonen utad til spillerne om hvilke regler det er som gjelder, og hvor alvorlig dette er?

Ja, vi har vært veldig klare på dette. Det er ikke mer enn et par uker siden at vi hadde en gjennomgang med vår medisinske ansvarlig, sier han og lister opp tiltak klubben har gjort for å informere spillerne:

– Vi har også hengt opp alle retningslinjene i garderoben, hvor det står at det ikke er lov til å dra på kafe, ikke lov til å besøke folk osv. Det gjelder helt uavhengig av om de er i karantene eller ikke. De har levd i en form for karantene i ett år de nå.

Omfattende testing

Mandag opplyste Stabæk at syv spillere på A-laget hadde testet positivt for koronaviruset, etter omfattende testing igjennom helgen.

Klubblege i Stabæk, Arne Røde. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Totalt 43 personer i klubben har testet seg. Over 30 prøver hadde negativt svar, mens man mandag kveld fremdeles ventet på noen testsvar. Stabæk har ikke hatt koronatilfeller på A-laget tidligere.

– Jeg tror at dette var et tidspunkt som vi kan takle, fordi det er enda noen uker til seriestart. Og vi vet jo ikke enda om seriestarten blir 1. mai, sa klubblege Arne Røde til NRK mandag.

Den tidligere Stabæk-spilleren Moussa Njie, som har trent med laget i det siste, fikk påvist koronavirus allerede torsdag. I ettertid er det altså blitt oppdaget smitte hos seks andre spillere. Njie er ikke en av de to nevnte spillerne som brøt karantene.