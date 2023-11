To røde kort og VAR-drama i Tottenhams første serietap: – Sprøtt fra start til slutt

– Det er en virkelig horribel takling, sa den tidligere Premier League-profilen Mark Schwarzer hos BBC.

– Cristian Romero blir utvist og jeg har null sympati for ham. Det er den villeste taklingen, sa Gary Neville hos Sky Sports.

Og etter det gikk det bare nedover for Tottenham, som ledet 1-0 på det tidspunktet - en halvtime ut i første omgang.

Etter Romeros utvisning i første omgang, ble Tottenham redusert til ni mann i den andre omgangen da Destiny Udogie fikk sitt andre gule kort.

– Postecouglou vil ikke tro på den galskapen som han ser med sine egne øyne, sa Neville.

Dermed måtte de spille den siste drøye halvtimen med to mann mindre enn Chelsea. Lenge holdt Tottenham unna, men til slutt gikk det ikke og Chelsea vant 4-1.

– Det er første gang jeg har sett et lag tape 1-4 og få stående applaus. Det var en gal, gal kveld. Sprøtt fra start til slutt, sier Neville etter kampen.

Tapet er Tottenhams første for sesongen i Premier League, i en kamp hvor de også fikk et par skader på nøkkelspillere.

– Det som starter så fantastisk for Tottenham, det blir en skrekkaften, sier Pål André Helland i Viaplays studio.

RØDT KORT: Cristian Romero ble utvist i den første omgangen. Foto: TONY OBRIEN / Reuters

Strålende Tottenham-start

Etter Arsenals bortetap mot Newcastle på lørdag, var Tottenham det eneste laget i Premier League uten tap før mandagens kamp mot Chelsea.

Der gikk det aller meste på tverke for Tottenham-manager Ange Postecouglou og resten av Tottenham-laget.

Riktignok startet det bra. Dejan Kulusevski sendte Tottenham i ledelsen i kampens sjette minutt.

Noen minutter senere trodde Son Heung-min han hadde doblet Tottenhams ledelse, men scoringen ble annullert for offside etter en VAR-sjekk. Og det var langt fra siste gang VAR kom i fokus i den første omgangen.

MANAGER: Ange Postecouglou gikk på sitt første serietap som Tottenham-manager. Foto: GLYN KIRK / AFP

Skader, utvisning og VAR-sjekker

Halvveis i omgangen unnslapp Cristian Romero rødt kort etter å ha sparket Levi Colwill bak på leggen. Og samtidig grep VAR inn og annullerte scoringen til Chelseas Raheem Sterling for hands.

Fem minutter senere var det Moisés Caicedo som trodde han hadde utlignet, men scoringen ble annullert for en marginal offside på Chelsea-spiss Nicolas Jackson.

Offside-sjekken tok i seg selv rundt to og et halvt minutt. Etterpå grep VAR inn mot taklingen til Cristian Romero rett i forkant.

Michael Oliver ble sendt ut til skjermen og konkluderte raskt med straffe og rødt kort for Romero.

Cole Palmer fikk så vidt lurt straffesparket i mål, via hanskene til Tottenham-keeper Guglielmo Vicario og stolpen.

Vondt ble til verre da Tottenhams nøkkelspillere James Maddison og Micky van de Ven måtte ut med skade på overtid – i en omgang som først ble blåst av idet kampuret viste 57.05.

– En førsteomgang for historiebøkene, oppsummerte Viaplay-kommentator Andreas Toft.

SKADE: Micky van der Ven måtte ut med skade mot slutten av den første omgangen. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

– Nesten surrealistisk

Ti minutter ut i den andre omgangen gjorde Tottenham nok en gang det vanskeligere for seg selv.

Destiny Udogie var heldig som slapp unna med gult kort for en tofotstakling i den første omgangen, men et rødt kort var uunngåelig da han felte Sterling og fikk sitt andre gule kort for dagen.

Til tross for at de var nede i ni mann, sto Tottenham gjennom hele kampen svært høyt – gjerne med forsvarsspillerne rundt midtstreken.

– Det er nesten surrealistisk å se hvordan de spiller, sa Viaplays ekspertkommentator Nils Johan Semb halvveis ut i omgangen.

– Den høyeste forsvarslinjen jeg har jeg sett i livet mitt, skrev tidligere Tottenham-profil Jan Vertonghen på X.

Og etter en rekke skremmeskudd, fikk Chelsea hull på byllen i kampens 74. minutt. Nicolas Jackson trillet ballen enkelt i åpent mål og avgjorde London-derbyet.

HAT TRICK: Nicolas Jackson (midten) scoret til slutt tre mål i mandagens kamp. Her flankert av Reece James (venstre) og Moisés Caicedo (høyre). Foto: TONY OBRIEN / Reuters

Men det var bare så vidt. Eric Dier fikk ballen i mål for Tottenham få minutter etterpå, men målet ble korrekt annullert for en marginal offside.

Tottenham hadde også flere store sjanser mot slutten, men på overtid scoret Jackson sitt andre og tredje for kvelden og sørget for en 4-1-seier til Chelsea.

Manchester City topper nå Premier League-tabellen etter elleve runder, etter at Tottenham har vært på topp etter de tre foregående rundene.